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Arçelik'te hisse satışı bugün gerçekleşiyor

Arçelik, geri alım programı kapsamında elinde bulunan payların bir bölümünü Whirlpool EMEA Holdings'e devredecek. Şirket sermayesinin yüzde 2,9'una karşılık gelen hisselerin satışı bugün gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi
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Arçelik'te hisse satışı bugün gerçekleşiyor
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Arçelik A.Ş., geri alım programı kapsamında portföyünde bulunan payların bir bölümünün satışına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklama yaptı.

Şirket tarafından yapılan bildirimde, sermayenin yüzde 2,9'una karşılık gelen toplam 19.572.288 TL nominal değerli geri alınmış payın satışının gerçekleştirileceği belirtildi.

Hisseler Whirlpool EMEA'ya devredilecek

Açıklamaya göre söz konusu paylar, 1 TL nominal değerli hisse başına 103,71 TL fiyatla Whirlpool EMEA Holdings LLC'ye satılacak.

İşlemin Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 23 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirileceği ifade edildi.

 