Arçelik'ten 1,07 milyar TL net kâr

İSTANBUL / EKONOMİ

Arçelik, 2023 yılı birinci çeyrek bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre şirket, ilk çeyrekte 1,07 milyar TL net kâr açıklarken; geçen yıl aynı dönemde 1,17 milyar TL kâr gerçekleştirmişti. Arçelik, 2023 beklentilerini sabit tuttu.

Aynı zamanda Arçelik, birinci çeyrekte 39,89 milyar TL gelir elde etti. Önceki sene aynı dönemde 28,16 milyar TL gelir sağlamıştı.

Beklentilerini değiştirmedi

Arçelik 2023 yılı beklentilerini değiştirmezken; bu yıl yatırım harcamaları tahmini 300 milyon Euro, konsolide ciro büyüme beklentisi de yaklaşık olarak yüzde 45.

2023 FVAÖK marjı beklentisi ise yaklaşık olarak yüzde 10 açıklanmıştı.