  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Arçelik’ten 1,8 milyar lira borçlanma aracı ihracı
Takip Et

Arçelik’ten 1,8 milyar lira borçlanma aracı ihracı

Arçelik, 1 milyar 875 milyon 500 bin TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Arçelik’ten 1,8 milyar lira borçlanma aracı ihracı
Takip Et

Arçelik, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile ihraç limiti kapsamında 1 milyar 875 milyon 500 bin TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, 6 Nisan 2026 vade sonlu tahvili yıllık birleşik faizi yüzde 55,26 seviyesinde oluşurken, üç ayda bir kupon ödemeli tahvili takası 8 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.