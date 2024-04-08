Arçelik’ten 1,8 milyar lira borçlanma aracı ihracı

Arçelik, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile ihraç limiti kapsamında 1 milyar 875 milyon 500 bin TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, 6 Nisan 2026 vade sonlu tahvili yıllık birleşik faizi yüzde 55,26 seviyesinde oluşurken, üç ayda bir kupon ödemeli tahvili takası 8 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.