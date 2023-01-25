Arçelik'ten 2.7 milyar net kâr

Arçelik, 2022 yılının son çeyreğinde 39 milyar 192 milyon TL net satış geliri elde ederken, 2,66 milyar TL net kar elde etti.

Şirket 2022 net kârını yıllık yüzde 45 artışla 4 milyar 723 milyon TL'ye çıkardı.

Mali tablolara ilişkin değerlendirmede; son çeyrekte fiyat artışları, Türkiye’deki yüksek satış adetleri ve TL'nin değer kaybının etkisiyle yıllık yüzde 74'lük güçlü gelir artışı yakalandığı bildirildi.

Arçelik, 2023 yılında TL bazında yüzde 45 civarında konsolide hasılat büyümesi bekliyor.

Arçelik'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de TL bazında yüzde 45, uluslararası yabancı para bazında yüzde 6 civarında büyüme tahmin ediliyor.

Şirket FAVÖK marjını yüzde 20 civarında beklerken, işletme sermayesi/satışların yüzde 23-25 aralığında olacağını öngörüyor.

Şirketin yatırım harcamalarının ise 300 milyon euro civarında olacağı tahmin ediliyor.

Arçelik Finansal Sonuçlara ilişkin sunum