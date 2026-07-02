Arçelik’ten “Maç Keyfi” Araştırması: Türkiye’de tüketicilerin %85’i büyük spor etkinliklerinde evde buluşuyor

Ev teknolojileri sektörünün öncü şirketi Arçelik, tüketicilerin yaz dönemindeki büyük spor müsabakalarını evde izleme ve misafir ağırlama alışkanlıklarını ortaya koyan Maç Keyfi Araştırması’nın (Summer of Sports) sonuçlarını açıkladı. JL Partners iş birliğiyle İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, Romanya, Polonya, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere 10 ülkede 5.139 kişiyle gerçekleştirilen araştırma, evlerin büyük spor karşılaşmaları için giderek daha güçlü bir sosyal buluşma alanına dönüştüğünü gösteriyor.

Araştırmaya göre, dünya genelinde sporseverlerin %77’si büyük spor etkinliklerini izlemek için arkadaşlarını veya ailelerini evde düzenli ya da zaman zaman ağırladığını belirtiyor. Türkiye’de ise bu oran %85 ile global ortalamanın üzerine çıkıyor. Türkiye’de tüketicilerin evde izlemeyi tercih etmesinde konfor %32 ile ilk sırada yer alırken, bunu %22 ile daha uygun maliyetli olması ve %18 ile evde daha iyi bir atmosfer oluşması takip ediyor. Bu sonuçlar, Türkiye’de evde maç izleme deneyiminin sadece stadyum atmosferini eve taşımaktan ibaret olmadığını; konfor, hazırlık ve paylaşım odağında daha planlı bir ev sahipliği kültürüne dönüştüğünü ortaya koyuyor.

Araştırma, bu dönüşümün özellikle genç tüketiciler tarafından sahiplenildiğini de gösteriyor. Türkiye'de 25-34 yaş grubunun %47'si büyük spor etkinliklerinde düzenli olarak evinde misafir ağırladığını belirtirken, bu oran 55 yaş ve üzeri tüketicilerde %14’e kadar geriliyor. Bu sonuç, evde maç izleme kültürünün genç kuşaklar arasında yalnızca bir izleme alışkanlığı değil, aynı zamanda sosyal bir buluşma deneyimine dönüştüğüne işaret ediyor.

Arçelik Global Pazarlama ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMSO) Ragıp Balcıoğlu: Arçelik olarak tüketicilerin evdeki maç izleme keyfini daha konforlu, pratik ve kesintisiz hale getiriyoruz

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Arçelik Global Pazarlama ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMSO) Ragıp Balcıoğlu, “Arçelik olarak tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını ve ev yaşamını şekillendiren yeni alışkanlıkları yakından takip ediyoruz. Bu anlayışla hayatı kolaylaştıran, konforu artıran ve evde geçirilen anları daha keyifli hale getiren teknolojiler geliştiriyoruz. Dünya Kupası gibi büyük spor müsabakalarının düzenlendiği bu dönemde gerçekleştirdiğimiz araştırma, spor heyecanının ev yaşamına nasıl yansıdığını ortaya koyuyor. Araştırmamız, tüketicilerin maç günü deneyimini nasıl şekillendirdiğine de ışık tutuyor. Büyük spor karşılaşmaları artık sadece ekran başında izlenen anlar olmaktan çıkıyor; evlerde sevdiklerimizle birlikte planlanan, hazırlanan ve paylaşılan sosyal deneyimlere dönüşüyor. Özellikle genç tüketicilerin evlerini spor heyecanının paylaşıldığı sosyal buluşma noktalarına dönüştürdüğünü görüyoruz. Türkiye’de tüketicilerin %71’inin hazırlığa günler öncesinden ya da etkinlik sabahından başlaması, ev sahipliği kültürümüzün ne kadar güçlü ve planlı olduğunu da gösteriyor. Öte yandan dünya genelinde de (%82), Türkiye’de de (%83) sporseverlerin büyük çoğunluğu yiyecek veya içecek almak için yerinden kalktığında veya ev sahipliği sorumlulukları nedeniyle kritik bir spor anını kaçırdığını belirtiyor. Bu da bizler için deneyimi kolaylaştıran çözümlerin önemini ortaya koyuyor. Arçelik olarak soğutmadan pişirmeye, bulaşık yıkamadan akıllı ev teknolojilerine kadar geniş ürün gamımızla tüketicilerin evdeki maç izleme keyfini daha konforlu, pratik ve kesintisiz hale getiriyoruz. Arçelik markamızda sunduğumuz OptiCool teknolojisi de bu yaklaşımımızın güçlü örneklerinden biri. Hane kullanım alışkanlıklarını öğrenerek soğutmayı otomatik olarak optimize eden bu teknoloji, günlük yaşamda yiyeceklerin tazeliğini korumaya ve enerji tasarrufuna katkı sağlarken; maç günü gibi kalabalık anlarda da içeceklerin ve ikramların hazır kalmasını destekliyor. Önümüzdeki dönemde de evde geçirilen ortak anlara değer katan teknolojiler geliştirmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Maç günü hazırlığında mutfağın rolü öne çıkıyor

Araştırma, evde spor izleme deneyiminde mutfağın ve ev teknolojilerinin önemli bir rol üstlendiğini gösteriyor. Türkiye’de tüketicilerin %43’ü misafir ağırlarken en çok buzdolabından yararlandığını belirtiyor. Buzdolabını %26 ile fırın/ocak ve %23 ile bulaşık makinesi takip ediyor. Globalde de buzdolapları %42 ile maç günü ev sahipliğinde en çok kullanılan ev aleti olarak öne çıkıyor. Fırın ve ocaklar ise %29 ile yiyecek hazırlığının diğer önemli destekçileri arasında yer alıyor.

Yiyecek ve içecek hazırlığı, evde maç izleme deneyiminin en belirgin başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye’de tüketicilerin %28’i, misafirler için yemek hazırlarken en büyük zorluğun her şeyi zamanında yetiştirmek olduğunu söylüyor. Bu sonuç, maç günü hazırlığında zaman yönetimi, saklama alanı, soğutma ve pratik pişirme çözümlerinin ev sahipleri için önemini ortaya koyuyor.

Ev sahipliğinde en büyük ihtiyaçlardan biri daha pratik temizlik

Araştırmaya göre, Türkiye’de ev sahipliği deneyiminin en belirgin zorlayıcı noktası, etkinlik sonrası toparlanma süreci. Tüketicilerin %29’u misafir ağırlarken mutfakta en fazla baskı yaratan unsurun etkinlik sonrası temizlik olduğunu belirtirken, %33’ü bu deneyimi en çok kolaylaştıracak unsurun daha pratik temizlik çözümleri olduğunu ifade ediyor. Bu tablo, bulaşık makinesi gibi ev teknolojilerinin yalnızca hazırlık ve servis aşamasında değil, misafirler ayrıldıktan sonra da ev sahiplerinin yükünü hafifleten önemli bir destekçi olduğunu gösteriyor.

Arçelik Maç Keyfi Araştırması’ndan dikkat çeken diğer bulgular

- Dünya genelinde içecekleri soğuk tutmak ve yeterli saklama alanı yaratmak, maç günü hazırlığında öne çıkan ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Tüketicilerin %27’si maç günü her şeyi sığdırabilmek için buzdolabı düzenini yeniden ayarladığını söylüyor.

- Globalde tüketicilerin %51’i içecekleri daha hızlı soğutmak için dondurucuya koyduğunu belirtiyor.

- Yemekleri zamanında hazırlamak ve etkinlik sonrası temizlik, global ölçekte ev sahipleri için en fazla baskı yaratan başlıklar arasında bulunuyor.

- Türkiye’de hazırlık süreci büyük ölçüde maç öncesinde başlıyor; misafirler geldikten sonra hazırlığa başlayanların oranı yalnızca %2 seviyesinde kalıyor.