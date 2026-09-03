Arçelik’ten sürdürülebilir yaşamı destekleyen akıllı teknolojiler

Ev teknolojilerinin lider şirketi Arçelik, köklü ar-ge ve tasarım gücüyle sürdürülebilirlik ve yenilikçilik odaklı teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Şirketin yeni nesil teknolojileri, günlük yaşamı kolaylaştırırken, zaman ve enerjinin daha verimli kullanılmasına katkı sağlıyor. Arçelik ve Beko markalarının yanı sıra küresel pazarlarda tüketicilerle buluşan Whirlpool, Hotpoint ve Bauknecht markalarıyla sunulan yeni çözümler; şık ve işlevsel ürün tasarımlarını akıllı sensörler, yapay zekâ destekli algoritmalar, kontrollü buhar sistemleri ve bağlantılı kullanım özellikleriyle bir araya getiriyor.

Şirketin çamaşır yıkama ve kurutmadaki yenilikleri arasında Beko’nun tam kapasite çamaşırı 40°C’de 40 dakikada yıkayan SuperWash teknolojisi, Whirlpool*’un A enerji sınıfı limitinden %60 daha az enerji kullanan çamaşır makineleri ve Hotpoint’in kurutma sırasında kumaşlara iki kata kadar daha hassas bakım sağlayan FabricCare™ teknolojisi yer alıyor. Pişirme kategorisinde Beko’nun 59 dakikada fırın temizliği sağlayan PyroPro® teknolojisi ve SafeCook özellikli indüksiyonlu ocağı; Hotpoint’in üç dakikalık pizza fonksiyonu ile Whirlpool ve Bauknecht’in MattProtect® yüzey teknolojisi öne çıkıyor. Buzdolaplarında Beko’nun yeni VitalCare® teknolojisi antioksidanların korunmasına yardımcı olurken, AeroFlow® gıdaların tazelik süresini uzatıyor. Arçelik ve Beko’nun seçili modellerinde sunduğu, mutfak dolaplarına yalnızca 0,3 santimetre boşlukla yerleşebilen fit tasarım ve %20’ye varan ek enerji tasarrufu sağlayan yapay zekâ teknolojisi de öne çıkan yenilikler arasında yer alıyor. Yeni cam serisi, 655 litrelik XXL serisi ve 600 litrenin üzerinde kapasite sunan 91 cm genişliğindeki dört kapılı ve Side-by-Side gardırop modelleri de kategorideki yeni ürünler arasında bulunuyor.

Arçelik Global Pazarlama ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ragıp Balcıoğlu: Tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçlarına yanıt veren yenilikçi çözümler sunuyoruz

Arçelik Global Pazarlama ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ragıp Balcıoğlu, “Arçelik olarak teknolojiyi, tüketiciye gerçek fayda sağlayan çözümlere dönüştürmeye odaklanıyor; sürdürülebilirliği, kaliteyi ve yenilikçiliği ürün geliştirme yaklaşımımızın merkezinde konumluyoruz. Farklı pazarlardan ve markalarımızdan edindiğimiz küresel deneyimimiz, güçlü ar-ge birikimimiz ve tasarım yetkinliğimiz bu alandaki en önemli gücümüzü oluşturuyor. Yeni nesil teknolojilerimizle tüketicilerin günlük yaşamını kolaylaştıran çözümler sunmaya devam ediyoruz. Bunun somut karşılığını çamaşır yıkama ve kurutmada zaman kazandıran, mutfakta hazırlık ve temizlik süreçlerini kolaylaştıran, gıdaların daha uzun süre korunmasına yardımcı olan yeniliklerimizle ortaya koyuyoruz. Amacımız, insanların günlük yaşamında karşılığı olan teknolojiler geliştirirken, daha sürdürülebilir bir yaşamı desteklemek. Önümüzdeki dönemde de bu birimimizi geleceğin ev yaşamını şekillendirecek teknolojiler geliştirmek için kullanmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Çamaşır bakımında zamandan ve enerjiden tasarruf sağlayan teknolojiler

Beko’nun SuperWash teknolojisi, tam kapasite çamaşırı 40°C’de 40 dakikada yıkayarak günlük çamaşır yıkamaya ayrılan zamanı azaltmaya yardımcı oluyor. Geliştirilmiş tambur kanadı ve güncellenen yıkama algoritmasıyla deterjanın daha hızlı çözünmesini ve suyun tambur içinde daha dengeli dağılmasını sağlayan teknoloji, yıkama performansından ödün vermeden günlük programlarda zamandan ve enerjiden %35’e varan tasarruf sunuyor. Whirlpool*’un 9 kg kapasiteli yeni çamaşır makineleri ise A enerji sınıfı limitinden %60 daha az enerji tüketiyor.

Hotpoint’in kurutma makinelerinde sunduğu yeni FabricCare™ teknolojisi, tambur hareketlerini optimize ederek kurutma sırasında giysilerin maruz kaldığı sürtünmeyi azaltıyor.



SuperWash teknolojisini kullanan Beko Super 40°C 40 dk programı ile bu teknolojiye sahip olmayan Beko’nun en hızlı 40°C pamuklu programının karşılaştırıldığı bağımsız kuruluş test raporuna dayanmaktadır.

Pamuklu, Sentetik, Karma, GentleCare, Yünlü, Elde Yıkama, Yorgan, Outdoor/Spor, Koyu Renkliler, Kazan Temizleme ve 20°C programları; Beko WML 91433 NP çamaşır makinesine kıyasla yıkama performansından ödün vermeden enerji tüketiminde ve program süresinde %35’e varan tasarruf sağlamaktadır.

İlgili Whirlpool çamaşır makinelerinin enerji verimliliği endeksi (EEI) 20,8’dir. Bu değer, 2019/2014 sayılı AB Tüzüğü kapsamında A enerji sınıfı için belirlenen 52 EEI limitinden %60 daha düşüktür.

Kumaşlara iki kata kadar daha hassas bakım sağlayan teknoloji, giysilerin daha uzun süre korunmasına yardımcı oluyor.

Pişirme deneyimini geliştiren yeni çözümler

Beko’nun PyroPro® teknolojisi, 420°C sıcaklıkla yağ ve yemek kalıntılarını kolayca silinebilen ince bir küle dönüştürerek fırın temizliğini 59 dakikada tamamlıyor. Standart pirolitik temizleme programına kıyasla %47’ye varan enerji tasarrufu sağlayan teknoloji, HomeWhiz® bağlantısı sayesinde temizleme sürecinin uzaktan takip edilmesine de imkân tanıyor. Beko’nun yeni indüksiyonlu ankastre ocağı, üç kata kadar daha hızlı pişirme deneyimi sunarken, SafeCook teknolojisi ile sulu yemeklerde su tükendiğinde pişirmeyi otomatik olarak sonlandırarak yemeğin yanmasını önlemeye yardımcı oluyor. Flexi bölme ise iki pişirme alanını birleştirerek büyük tencere ve tavalarla kullanım kolaylığı sağlıyor.

Hotpoint’in özel pizza fonksiyonu 20 dakikalık ön ısıtmanın ardından taze pizzayı üç dakikada pişiriyor. Farklı hamur ve pizza türlerine uygun üç yoğunluk seviyesi sunan fonksiyon, özel pizza taşıyla çıtır hamur, dengeli kızarma ve eşit pişirme sağlıyor. Whirlpool ve Bauknecht’in yeni MattProtect yüzey teknolojisi, standart parlak seramik cama kıyasla üç kata kadar daha yüksek çizilme direnci, üç kata kadar daha kolay temizleme ve yüzeyde parça kopmasına karşı üç katın üzerinde dayanıklılık sunuyor.

Buzdolaplarında daha yüksek enerji verimliliği, daha uzun süre gıda koruma ve mutfağa daha iyi uyum

Arçelik ve Beko’nun yeni buzdolaplarından cam serisi, 655 litrelik XXL serisi ve 600 litrenin üzerinde kapasite sunan 91 cm genişliğindeki dört kapılı ve Side-by-Side gardırop modelleri geniş hacimleri ve modern tasarımlarının yanı sıra tazelik ve yapay zekâ teknolojileriyle öne çıkıyor. Yeni modeller fit yerleşim özelliği sayesinde sağ ve sol yanlarında 5’er cm yerine yalnızca 0,3’er cm boşluk bırakılarak mutfak dolaplarına yerleştirilebiliyor. Yapay zekâ teknolojisi, kullanım alışkanlıklarını ve çevresel koşulları analiz ederek %20’ye varan ek enerji tasarrufu sağlıyor.

Beko’nun VitalCare™ teknolojisi, meyve ve sebzelerdeki antioksidanların korunmasına yardımcı olurken, AeroFlow® teknolojisi, soğuk havayı dengeli dağıtarak gıdaları %30’a kadar daha uzun süre taze tutuyor. Gardırop tipi modellerdeki su pınarı ve buz makinesi ise günlük 2 kg’a varan buz üretim kapasitesi, günlük kullanımda ve misafir ağırlarken soğuk içecek hazırlamayı kolaylaştırıyor.