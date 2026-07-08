Arçelik’ten yaza serinleten çözümler

70 yılı aşkın süredir teknolojiyle hayatın kalbinde yer alan, Türkiye’nin lider ev teknolojileri markası Arçelik, yaz mevsimine eşlik eden lezzetleri teknolojiyle yeniden yorumlayan ürünlerini “Serinleten Lezzetler” etkinliğiyle basın mensuplarıyla buluşturdu. Değişen tüketici beklentilerinden ilham alan Arçelik, etkinlikte yalnızca yeni ürünlerini değil; mutfakta yükselen yeni yaşam trendlerini ve teknolojinin bu dönüşümde üstlendiği rolü de paylaştı. Küresel tüketici eğilimleri, mutfağın yalnızca yemek hazırlanan bir alan olmaktan çıkarak, deneyim ve sosyalleşmenin merkezine dönüştüğünü gösteriyor. Özellikle yaz aylarında serinleten içecekler, ev yapımı dondurmalar ve soğuk kahve çeşitleri tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği kategoriler arasında yer alırken; kullanıcılar bu deneyimleri artık kendi evlerinde de kolay, hızlı ve kişiselleştirilebilir şekilde yaşamak istiyor.

Arçelik de "Serinleten Lezzetler" etkinliğinde tanıttığı yeni nesil küçük ev aletleriyle bu değişen beklentilere yanıt veriyor. CreamUp Dondurma Makinesi, SlushUp™ Buzlu İçecek Makinesi, Imperium Barista Tam Otomatik Espresso Makinesi, Telvesso Türk Kahvesi & Espresso Makinesi ile ThermoGurme; tüketicilere yalnızca pratiklik sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yazın en sevilen lezzetlerini kişisel tercihlere göre hazırlama özgürlüğü de sağlıyor.

Arçelik Türkiye Pazarlama Kıdemli Direktörü Mehmet Tüfekçi, etkinlikte yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Bugünün tüketicisi daha kısa zamanda daha fazla keyif, güven ve kalite sunan çözümler arıyor. Mutfaklar artık yalnızca yemek hazırlanan alanlar değil; insanların kendilerine zaman ayırdığı, sevdikleriyle bir araya geldiği ve yeni deneyimler yaşadığı yaşam alanlarına dönüşüyor. Tüketiciler de dışarıda deneyimledikleri lezzetleri artık kendi mutfaklarına taşımak; kahvesini, içeceğini ya da dondurmasını kendi damak zevkine göre hazırlamak, kullandığı malzemeyi bilmek ve tariflerini özgürce kişiselleştirmek istiyor. Aslında bugün insanlar sadece bir ürün satın almıyor; yaşamak istedikleri deneyimi seçiyor. Küresel tüketici trendleri de bunu net biçimde ortaya koyuyor. 2026 Global Tüketici Trendleri Raporu'na göre tüketicilerin yüzde 66'sı hayatlarını sadeleştiren ve zaman kazandıran teknolojik çözümleri önceliklendiriyor. 12 ülkede gerçekleştirdiğimiz Akıllı Yaşam Endeksi Araştırması'nın sonuçlarına göre ise Türkiye'de her 10 tüketiciden 8'i daha akıllı cihazlar istiyor. Tüketici beklentilerindeki bu dönüşüm pazar verilerine de yansıyor. Sektörel verilere göre Türkiye küçük ev aletleri pazarı yılın ilk beş ayında 90 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Biz de Arçelik olarak geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojilerle profesyonel deneyimi herkes için erişilebilir hale getirirken, tüketicilerimize dışarıda ilham aldıkları lezzetleri güvenle ve kolaylıkla evlerinde hazırlama özgürlüğü sunuyoruz. Çünkü inanıyoruz ki teknoloji, yalnızca hayatı kolaylaştırmak için değil; hayatın en keyifli anlarını çoğaltmak, yaratıcılığı desteklemek ve paylaşımı güçlendirmek için de var. Bu anlayışla markalarımızla küçük ev aletleri mutfak kategorisindeki pazar liderliğimizi korumaya ve tüketicilerimizin yaşamına değer katmaya devam ediyoruz.”

Arçelik, yazın en sevilen lezzetlerini teknolojiyle evlere taşıyor

Arçelik CreamUp Dondurma Makinesi, gelişmiş soğutma sistemi ve homojen karıştırma teknolojisi sayesinde evde katkısız, taze ve profesyonel kıvamda dondurma hazırlamayı mümkün kılıyor. Mix-In fonksiyonuyla çikolata, meyve ve kuruyemiş gibi malzemelerin sonradan eklenebilmesine olanak sağlayan cihaz, kullanıcıların kendi tariflerini özgürce oluşturmasına imkan tanıyor. Yaz aylarının yeni favorisi SlushUp™, buz eklemeye gerek kalmadan geliştirdiği özel soğutma teknolojisiyle slush, frozen juice, milkshake, frappe ve frozen kokteyl gibi farklı içecekleri tek cihazda hazırlayabiliyor. Geniş haznesi ve uzun süre soğuk tutma özelliği sayesinde özellikle yaz aylarında aile buluşmalarından yaz davetlerine kadar günün her anına eşlik ediyor. Hazırlıktan pişirmeye kadar birçok süreci tek cihazda birleştiren akıllı mutfak robotu olarak öne çıkan ThermoGurme ise özellikle yaz aylarında limonata, soğuk içecek ve farklı tariflerin hazırlanmasında sunduğu pratik kullanım ve güçlü performansıyla dikkat çekiyor. Kahve tutkunları için geliştirilen Imperium Barista Tam Otomatik Espresso Makinesi, espresso, latte, cappuccino ve cold brew dahil onlarca farklı kahve çeşidini tek dokunuşla hazırlayabiliyor. Taze öğütme sistemi, kişiselleştirilebilir kahve ayarları ve gelişmiş süt teknolojisiyle evde gerçek bir barista deneyimi sunarken; Telvesso Türk Kahvesi & Espresso Makinesi ise geleneksel Türk kahvesi ile espresso deneyimini tek cihazda buluşturarak, farklı kahve alışkanlıklarına tek bir çözüm sunuyor.