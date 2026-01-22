Archer Aviation, Sırbistan ile eVTOL yatırımında ilk adımı attı

Archer Aviation, Sırbistan hükümetiyle stratejik bir ortaklık anlaşmasına imza attı. Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında duyurulan anlaşma, şirketin elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen hava araçlarını (eVTOL) Avrupa pazarına taşımasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Reuters'in haberine göre, anlaşma kapsamında Sırbistan, Archer Aviation'ı ülkenin tercih edilen eVTOL sağlayıcısı olarak konumlandırırken, şirketin “Midnight” model elektrikli hava taksilerinden 25 adede kadar alım için opsiyon hakkı bulunuyor. Archer, bu iş birliğiyle kamu destekli projeler üzerinden operasyonel deneyim kazanmayı ve bölgedeki görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

Ortaklık, araç tedarikinin ötesine geçerek ileri hava mobilitesi altyapısının geliştirilmesi ve olası sanayi yatırımları gibi alanları da kapsıyor.

EXPO 2027 Belgrad’da hava taksi uygulaması öne çıkacak

Archer Aviation, EXPO 2027 Belgrad etkinliğinde resmi hava taksi sağlayıcısı olarak yer alarak, elektrikli hava araçlarının ticari kullanım potansiyelini sergilemeyi planlıyor.

Şirket, Sırbistan anlaşmasını Orta Doğu ve Asya’da daha önce kurduğu iş birliklerinin devamı olarak değerlendirirken, analistler opsiyonlu siparişlerin sipariş defterini desteklediğini ancak ticari başarının sertifikasyon süreci ve operasyonel performansa bağlı olduğunu vurguluyor.