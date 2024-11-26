ARCLOG, 100 yeni araçla filosunu gençleştirdi

EKONOMİ (BURSA) - Kurulduğu 2014 yılından bu yana Renault Trucks araçları kullanan ARCLOG Lojistik, yeni yatırımı ile filosunu yenilemeye ve güçlendirmeye devam ediyor. 100 adet Renault Trucks T 480 çekici alım töreninde konuşan ARCLOG Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Arabacı, “Araç alımlarımızda her zaman Excellence paketini tercih ediyoruz. Böylece düzenli planlamalar ile araçları kullandığımız sürece iş gücü, maliyet ve zaman tasarrufu sağlıyoruz. Öte yandan özmal filomuzu düzenli olarak yeniliyoruz. Filomuzda araç yaşımızı neredeyse 2 yıla düşürdük. Araçlarımız genç olsa da ikinci el değerlerini korumaya özen gösteriyoruz. Bu anlamda Renault Trucks satış sonrası hizmetlerinin ve Koçaslanlar Otomotiv’in de büyük desteğini alıyoruz” dedi.

ARCLOG olarak son 5 yıldır düzenli olarak yüzde 20-25 oranında büyüme kaydettiklerini belirten Arabacı, “İstanbul’da ikinci şubemizi ve Edirne’de yeni şubemizi hizmete sunduk. Yüzde 40 otomotiv, yüzde 10 gıda, yüzde 10 makine sanayi olmak üzere farklı sektörlere hizmet veriyoruz. Son dönemde profil, alüminyum ve kimya sektörlerinde de iş hacimlerimizi artırdık. Avrupa’daki taşımacılık faaliyetlerimizde ise Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan ve Slovakya hatlarına ciddi yatırımlar yaparak organizasyonumuzu genişlettik. Bu doğrultuda araç parkımızı yine Renault Trucks çekiciler ile güçlendirmeyi tercih ettik” diye konuştu.

Törende konuşan Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine ise şunları söyledi: “Sürdürülebilir büyüme hedefleri ve başarılı yatırımları ile ARCLOG, sektördeki örnek teşkil ediyor. Devam eden istikrarlı iş birliğimiz sayesinde ARCLOG’un gelecekteki başarılarının bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Her zaman organizasyonunu ve hizmetlerini geliştiren ARCLOG Lojistik’in gelişmiş araçlarımız kadar satış sonrası hizmetlerimiz ile yanlarında olup çözüm ortaklığımızın sürdürülebilirliğini destekliyoruz. Koçaslanlar Otomotiv’e de bu süreçteki eşsiz katkılarından dolayı teşekkür ederiz.”

ARCLOG Lojistik’in yeni araçları Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Arabacı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çelik’e Renault Trucks Uluslararası Araç Satış Direktörü Jean-Bapdiste Mutel ve Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine tarafından teslim edildi. Törene ayrıca Renault Trucks Ticari Direktörü Özgür Fırat, Filo Müşterilerinden Sorumlu Ülke Müdürü Cihan Kayan, Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan ve Genel Müdürü Mesut Süzer katıldı.