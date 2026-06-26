ARD Grup Bilişim, HAVELSAN'dan yapay zeka siparişi aldı

ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş., yeni bir iş anlaşmasına imza attığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, HAVELSAN'dan NVIDIA ve DELL teknolojileri kullanılarak yapay zeka altyapı sistemlerinin kurulumu ve tedarikine yönelik sipariş aldı.

Anlaşmanın tutarı 706,8 bin dolar.