ARD Grup'tan 3,45 milyon euroluk yapay zeka anlaşması
ARD Grup Bilişim Teknolojileri, toplu taşıma araçlarının dijital dönüşümüne yönelik yapay zeka destekli güvenlik sistemleri projesi kapsamında 3,45 milyon euro tutarında yeni sipariş aldığını duyurdu.
ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, son kullanıcısı kamu tüzel kişisi olan bir proje kapsamında yeni sipariş aldığını bildirdi.
Şirket, "Yapay Zeka Destekli Güvenlik Cihazları ile Toplu Taşıma Araçlarının Dijital Dönüşüm Sistemleri Projesi" kapsamında özel bir şirketten sipariş aldığını duyurdu.
Siparişin toplam tutarı 3,45 milyon euro olarak gerçekleşti.
ARD Grup, alınan siparişin şirketin cirosuna ve faaliyetlerine olumlu katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti.