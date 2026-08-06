ARGE Gayrimenkul Değerleme YKB Ahmet Cem Gel: Yatırımcı artık gayrimenkulün geleceğini satın alıyor

Şenay ZEREN

ARGE Gayrimenkul Değerleme Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cem Gel, gayrimenkul değerleme sektöründeki güncel gelişmeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini değerlendirdi. Gel, gayrimenkul piyasasında yatırımcı davranışlarının değiştiğini belirterek, karar süreçlerinde artık yalnızca mevcut piyasa değerinin değil, taşınmazın gelecekteki gelir potansiyelinin de belirleyici olduğunu söyledi.

Ahmet Cem Gel, şirket olarak dijitalleşme ve yapay zekâ yatırımlarını hızlandırdıklarını ifade ederek, yapay zekâ destekli süreç yönetim platformu SADES'in belge yönetimi, veri doğrulama, analiz ve iş akışını dijitalleştirerek süreçleri daha standart, hızlı ve verimli hale getirdiğini kaydetti.

2026'nın ikinci yarısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ARGE Gayrimenkul Değerleme Yönetim Kurulu Başkanı Gel, ofisten konuta dönüşüme izin veren düzenlemenin özellikle ofis arzının yüksek olduğu lokasyonlarda piyasaya hareket getireceğini vurguladı.

Önümüzdeki dönemde dijitalleşme, veri analitiği ve yapay zekâ destekli karar destek sistemlerine odaklanacaklarını belirten Gel, amaçlarının değerleme raporlarını yatırımcılar, bankalar, finans kuruluşları ve sigorta şirketleri için stratejik karar süreçlerinin vazgeçilmez bir parçası haline getirmek olduğunu ifade etti.

"Yatırımcı artık bugünü değil, gayrimenkulün geleceğini satın alıyor"

2026 yılının ilk yarısını değerleme sektörü açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Yılın ilk altı ayında öne çıkan yatırım eğilimleri ve değerleme talepleri hangi alanlarda yoğunlaştı?

2026'nın ilk yarısı, gayrimenkul değerleme sektörü açısından veriye dayalı karar alma süreçlerinin daha da önem kazandığı bir dönem oldu. Konut tarafında finansman koşulları yatırım kararlarını etkilerken; ticari gayrimenkuller, lojistik depolar, sanayi yapıları, arsalar ve kentsel dönüşüm projelerine yönelik değerleme taleplerinde hareketlilik gözlemledik. Yatırımcılar artık yalnızca mevcut piyasa değerine değil, taşınmazın gelecekteki gelir potansiyeline, bölgesel gelişim dinamiklerine ve kullanım senaryolarına da odaklanıyor. Bu da değerleme raporlarını yatırım ve risk yönetimi süreçlerinin önemli bir parçası haline getiriyor.

Yılın ilk yarısına baktığımızda toplamda 607.726 adet taşınmaz için 442.693 adet değerleme raporu düzenlendiğini görüyoruz. İlk altı ayda değerleme raporuna konu olan toplamda 607.726 adet taşınmazın yaklaşık yüzde 52,40‘ını konut nitelikli taşınmazlar oluştururken, yüzde 14,43‘ünü arazi nitelikli, yüzde 10,87‘sini dükkan nitelikli ve yüzde 7,25‘sini de arsa nitelikli taşınmazlar oluşturuyor. Bu dört nitelik dışında kalan taşınmazların oranı ise, yaklaşık yüzde 15,05‘lerde kalıyor.

Tüm bu tablo bize, 2026'nın ilk yarısında yatırımcıların karar alma süreçlerinde daha seçici ve analiz odaklı hareket ettiğini gösteriyor. Bu yaklaşımın yılın ikinci yarısında da devam edeceğini, özellikle doğru lokasyon, doğru kullanım senaryosu ve sürdürülebilir getiri potansiyeli sunan gayrimenkullerin yatırımcıların odağında kalmayı sürdüreceğini öngörüyoruz.

"En büyük farkımız, teknolojiyle güçlenen uzman kadromuz"

ARGE Gayrimenkul Değerleme'yi sektörde farklılaştıran temel yaklaşım nedir? Şirketin gelecek vizyonunu nasıl tanımlarsınız?

Değerleme sektöründe görev yapan, lisanslı değerleme uzmanları sektörün temel taşları. Bizler, bu anlamda çalışma arkadaşlarımızın uzmanlıklarını en verimli şekilde kullanabilmelerini sağlayan birçok yatırım yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Özellikle teknolojiyi uzmanlığın yerine değil, uzmanların destekçisi olarak kullandığımızın altını çizmek istiyorum. Şirketimizin gelecek vizyonunu “Değerleme 2.0” dönemi olarak adlandırıyoruz. Bu vizyonumuzun temelinde ise büyük veri, yapay zekâ ve analitik çözümlerle desteklenen, karar alma süreçlerine daha fazla katkı sağlayan ve şirketimizin sürdürülebilirlik hedeflerine destek sunacak bir değerleme modeli oluşturmak var. Raporlama süreçlerinde saha deneyimini güçlü veri altyapısıyla birleştirerek daha hızlı, tutarlı ve güvenilir sonuçlar sunmayı hedefliyoruz. Amacımız yalnızca rapor hazırlamak değil, müşterilerimize kapsamı geniş ve detaylı analiz edilen veri yelpazesi ile hem güvenilir hem de hızlı bir karar desteği sunmak. En temel noktada yaptığımız bu yatırımlar bizim en önemli alametifarikamız diyebilirim.

"SADES ile operasyonu hızlandırıyor, uzmanlığı güçlendiriyoruz"

"Gayrimenkul değerlemede yapay zekâ dönemi" başlığı altında, ARGE Gayrimenkul bünyesinde yapay zekâ ve makine öğrenimi algoritmalarından ne ölçüde yararlanıyorsunuz?

Gayrimenkul değerleme sürecinde emsal satış verileri, bölgesel gelişmeler, ulaşım yatırımları, ekonomik göstergeler, imar durumu verileri, taşınmazın fiziki özellikleriyle birlikte bir bütün olarak değerlendiriliyor. Çok sayıda değişkenin birlikte değerlendirildiği bu kapsamlı proses, artan veri hacmi ile yapay zekâ ve veri analitiğini de sektörümüzün doğal bir parçası haline getiriyor. ARGE Gayrimenkul Değerleme olarak, operasyonel süreçlerimizi daha verimli yönetebilmek için yapay zekâ destekli süreç yönetim platformu SADES'i aktif olarak kullanıyoruz. SADES; belge yönetimi, veri doğrulama ve analizi, iş akışı ve süreç koordinasyonu gibi operasyonel aşamaları dijitalleştirerek süreçlerimizi daha standart, hızlı ve verimli hale getiriyor. Bu sayede uzman ekiplerimiz rutin operasyonlar yerine bilgi birikimlerini ve tecrübelerini aktarabilecekleri analiz, yorumlama ve mesleki değerlendirmeye daha fazla zaman ayırabiliyor.

Makine öğrenimi destekli uygulamalar; emsal verilerin sınıflandırılması, veri tutarlılığının kontrolü ve farklı kaynaklardan gelen bilgilerin daha etkin analiz edilmesine katkı sağlıyor. Bunun yanında dijital süreçler, belge kullanımını azaltarak sürdürülebilirlik hedeflerimizi de destekliyor. Ancak yapay zekâyı hiçbir zaman değerleme uzmanının yerine geçen bir teknoloji olarak görmüyoruz. Nihai değer takdiri; saha deneyimi, yerel piyasa bilgisi ve uzman değerlendirmesiyle oluşuyor. Teknoloji ise bu uzmanlığı daha güçlü, daha hızlı ve daha tutarlı hale getiriyor. Bizce sektörün geleceğini de lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanı deneyimi ile yapay zekâyı birlikte kullanan hibrit değerleme modeli şekillendirecek.

"Değerlemenin geleceği veri, yapay zekâ ve analitikten geçiyor"

Türkiye'deki değerleme sektörü küresel dijitalleşme trendlerinin neresinde? Siz küresel standartları nasıl yakalıyorsunuz?

Türkiye'de sektör dijitalleşme konusunda önemli ilerleme kaydetti. Veri tabanlarının gelişmesi ve dijital raporlama uygulamalarının yaygınlaşması bunun en somut göstergeleri. Dünyada ise yapay zekâ, büyük veri, coğrafi bilgi sistemleri ve ESG kriterleri değerleme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Biz de uluslararası standartları yakından takip ediyor, teknolojiyi kaliteyi ve güvenilirliği artıran bir unsur olarak değerlendiriyoruz.

“Ofisten konuta dönüşüm kararı piyasaya hareket getirecek”

2026'nın ikinci yarısında sektör açısından öne çıkmasını beklediğiniz başlıklar neler? Faiz görünümü, ticari gayrimenkul, lojistik depoları ve kentsel dönüşüm gibi alanlarda nasıl bir hareketlilik öngörüyorsunuz?

Yılın ikinci yarısında faiz görünümü ve finansmana erişim sektörün en önemli gündem maddeleri olmaya devam edecek. Faizlerde yaşanabilecek iyileşme, ertelenmiş talebi yeniden harekete geçirebilir. Ofis nitelikli ticari gayrimenkullerde ise 01.07.2026 tarihli “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” geçici 7. Maddesi ön plana çıkıyor. Yönetmelik kapsamına giren ve hali hazırda ofis olarak inşa edilmiş projelerde tadilat ruhsatı düzenlenerek, toplam inşaat oranının yüzde 60‘ını geçmeyecek şekilde konuta dönüşüme izin verilmiş olması, özellikle ofis arzının fazla olduğu lokasyonlardaki projelere ciddi bir hareket getirecek. Genel olarak ticari gayrimenkullere baktığımızda ise, kiralanabilme potansiyeli ve lokasyon ön plana çıkarken, lojistik depolar ise e-ticaret ve tedarik zincirlerindeki dönüşüm sayesinde önemini koruyacak. Kentsel dönüşümde de, deprem gerçeği ve yeni finansman modelleriyle birlikte değerleme faaliyetlerinin en yoğun alanlarından biri olmayı sürdürecek diyebiliriz.

"Amacımız, değerleme raporlarını stratejik karar desteğine dönüştürmek"

Önümüzdeki beş yılda ARGE Gayrimenkul Değerleme için hedeflediğiniz en önemli projeler ve büyüme alanları neler? Sektöre nasıl bir katkı sunmayı amaçlıyorsunuz?

Önümüzdeki dönemde odağımız dijitalleşme, veri analitiği ve yapay zekâ destekli karar destek sistemleri olacak. Portföy analizleri, risk haritaları ve bölgesel gelişim projeksiyonları gibi alanlarda yetkinliklerimizi artırmayı hedefliyoruz. Amacımız, değerleme raporlarını yalnızca yasal bir gereklilik olmaktan çıkarıp yatırımcılar, bankalar, finans kuruluşları ve sigorta şirketleri için stratejik karar süreçlerinin vazgeçilmez bir parçası haline getirmek. Özellikle yatırımcılar/geliştiriciler için düzenlenen ve özel uzmanlık gerektiren fizibilite, en iyi en verimli kullanım analizi raporlarının temelini oluşturan ve düzenli güncellenen piyasa verilerine rahatlıkla ulaşabilen bu sistemle entegre bir şekilde yapılacak doğru analiz ve kapsamlı yaklaşım odaklı raporlamalar, yatırım kararlarında güvenilir bir yol gösterici olacak. Teknoloji, sektörü dönüştürmeye devam edecek; ancak bu dönüşümün merkezinde her zaman uzmanlık ve güven yer alacak.