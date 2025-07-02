Argüden Akademi Genel Sekreterliğine Alp Halil Yörük atandı

ANKARA (EKONOMİ) – Tanınmış stratejist ARGE Danışmanlık kurucusu Yılmaz Argüden tarafından yönetişim alanında gelişim sağlamak için kurulan Argüden Yönetişim Akademisi Genel Sekreterliğine Alp Halil Yörük atandı.

Vakıf olarak örgütlenen Argüden Yönetişim Akademisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Alp H. Yörük’ün pazarlama, iletişim, sürdürülebilirlik, kamu ilişkileri ve finans alanlarında 30 yıldan fazla deneyim sahibi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Alp Halil Yörük’ün, yönetişim anlayışını benimsemek üzere eğitim faaliyetleri sürdüren Akademi’ye yönelik olarak “Yeni göreviyle birlikte Yörük, tecrübesini Argüden Yönetişim Akademisi’nin vizyonu doğrultusunda toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedefliyor” bilgisi verildi.

TED Ankara Koleji ve A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Alp Halil Yörük, kariyerinde ulusal ve uluslararası bankalar, uluslararası sanayi kuruluşlarında çalıştı. 2014’te kurulan Argüden Yönetişim Akademisinin ise 100’den fazla eğitim programı yürüttüğü ve 6 binden fazla mezuna ulaştığı, 25 özel projede 1500 kurumun yönetişim kalitesini değerlendirdiği belirtildi. Akademinin 120’de fazla yayın, rapor ve makale yayımladığı kaydedildi.