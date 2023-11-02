Arıcıoğlu Otomotiv, yeni ürünlerini Essen Motor Show’da sergileyecek

Essen Motor Show için geri sayım başladı. 2-10 Aralık 2023 tarihleri arasında Almanya’nın Essen şehrinde yapılacak olan fuarda klasik otomobillerden motosikletlere, motor sporları ürünlerinden sportif araçlara kadar ürün genişliği söz konusu.

Avrupa’nın önde gelen bütün markalarının bir araya geleceği bu fuarda otomobil ve motosiklet endüstrisinin trendleri, yeni teknolojiler, benzersiz donanım ve performans parçaları bir araya gelecek.

2019 yılında düzenlenen Essen Motor Show’da 600’e yakın markayla 400 bine yakın ziyaretçi bir araya gelmişti. Bu yılki fuarda, Türkiye’yi önemli bir marka temsil edecek. Arıcıoğlu Otomotiv, katıldığı tüm fuarlarda olduğu gibi Essen’de de katılımcılara en popüler ürünlerini sunacak.

Arıcıoğlu, otomotiv sektöründeki 30 yılı aşkın tecrübesini çözümlerle geliştirmeye devam ediyor. Özellikle Arceo markası, sadece Türkiye’de değil Avrupa’da ve dünya otomobil donanımları pazarında da büyük ilgi gören jantlar üretiyor.

Arıcıoğlu dinamik çalışma anlayışıyla kendisini sürekli yenilemeye devam ederken, yurt içi ve yurt dışı operasyonları için hem yatırımlar yapmayı hem de güçlü iş birliklerine imza atmayı sürdürüyor.

Daha önce Fransa, Portekiz ve ABD’deki otomotiv fuarlarında Türkiye’yi temsil eden Arıcıoğlu Otomotiv, önümüzdeki yıllarda düzenlenecek uluslararası otomotiv fuarlarında da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.