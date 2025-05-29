Arıkan Otomotiv, 50. yılında sektördeki başarısını ödüllerle taçlandırıyor

ABDULLAH SÖNMEZ / EKONOMİ

Eskişehir merkezli Arıkan Otomotiv, 2025 yılı itibarıyla 50. yaşını kutluyor. 1975 yılında Mehmet Ali Arıkan tarafından kurulan ve bir atölyeden uluslararası düzeyde tanınan bir markaya dönüşen firma, Türkiye'nin üretim gücünü global arenaya taşıyan örneklerden biri olarak öne çıkıyor. 550 kişilik istihdam kapasitesi ve 30 bin metrekarelik entegre üretim tesisiyle faaliyet gösteren Arıkan, Ford, Toyota, Volvo, Stellantis ve Volkswagen Grubu gibi dünya devlerinin tedarikçisi konumunda. Firma, kriko, kaput kilidi, menteşe, sac parça ve lastik tamir kiti gibi ürünleri, kendi AR-GE birimiyle tasarlayıp kendi tesislerinde üretiyor.

Hem Türkiye'den hem dünyadan ödül

Arıkan’ın 50. yılı, sadece tarihi bir dönüm noktası değil; aynı zamanda başarılarının sektör tarafından da ödüllendirildiği bir yıl oldu. 2024 yılının Aralık ayında, Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) tarafından verilen "Tedarik Sanayi Başarı Ödülü", firmanın Türkiye’deki tedarik gücünü ve sürdürülebilir başarısını belgeledi.

2023 yılının Mayıs ayında ise Brüksel’de düzenlenen törende, Toyota tarafından “Proje Yönetimi Gümüş Ödülü” ne layık görüldüklerini belirten Arıkan Otomotiv Genel Müdürü Ahmet Arıkan, törende yaptığı açıklamada, “Toyota gibi sistematik ve kalite odaklı çalışan bir OEM’den bu ödülü almak, Arıkan’ın süreç yönetimi kabiliyetinin ve ekip başarısının bir göstergesidir. Tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Küçük bir atölyeden küresel markalara

Arıkan’ın temellerinin, kurucusu Mehmet Ali Arıkan’ın Tofaş’ta yıllarca sürdürdüğü yerlileştirme müdürlüğü görevinden edindiği deneyimle 1975’te Eskişehir Baksan Sanayi Sitesi'nde atıldığını aktaran Ahmet Arıkan, “İlk ürün, Tofaş-Murat 124 için geliştirilen kriko oldu. 1992’de Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ilk fabrikamıza, 2016’da ise bugünkü modern tesimize taşındık. Yıllar içerisinde ürün gamına kaput kilidi, menteşe gibi mekanizmalı ürünler katan Arıkan, 2001 yılında Ford’un Belçika’daki Gent tesisine yaptığı ilk ihracatla küresel yolculuğuna başladı” diye konuştu.

Üretim altyapılarında preshane, robotlardan oluşan kaynak hattı, boyahane, kalıphane ve her ürün için ayrı ayrı tasarlanmış montaj hatları yer aldığını anlatan Arıkan, tüm ürün tasarımlarını kendi AR-GE merkezi tarafından geliştirdiklerini belirterek bu entegre yapının, firmalarına hem esneklik hem de yüksek kalite kontrolü sağladığına dikkat çekti.

“Geleceği katma değerle inşa etmeye devam edeceğiz”

Arıkan Otomotiv Genel Müdürü Ahmet Arıkan, şirketin gelecek vizyonunu şu sözlerle özetledi: “50 yıl boyunca durmadan ürettik, geliştik ve kendimizi yeniledik. Artık daha fazla mühendislik içeren, katma değeri yüksek, sürdürülebilir ürünlere odaklanıyoruz. Hem çalışanlarımıza hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak en büyük motivasyon kaynağımız.”

“Birlikte büyüdük, birlikte başaracağız”

Türkiye’nin otomotiv yan sanayisinde öncü firmalarından biri olan Arıkan Otomotiv’in, hem geçmişin mirasıyla hem de geleceğe dönük vizyonuyla sektördeki liderliğini pekiştirmeye devam ettiğini sözlerine ekleyen Ahmet Arıkan, önümüzdeki dönem hedeflerine de değinerek, şu açıklamalarda bulundu: “Arıkan’ı bugünlere taşıyan en büyük gücümüz, çalışanlarımızın özverisi ve ekip ruhudur. 50 yıl boyunca olduğu gibi, bundan sonra da birlikte büyümeye ve birlikte başarmaya devam edeceğiz. Yeni teknolojilere yatırım yaparak, ürün portföyümüzü genişleterek ve global pazarlardaki etkinliğimizi artırarak yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz, sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en saygın otomotiv yan sanayi firmalarından biri olmak. Arıkan ailesi olarak bu vizyonu hep birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz.”