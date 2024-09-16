Arkas Lojistik, Duisport ile Polonya’da şirket kurdu

AHMET USMAN/İZMİR

Son yıllarda yaptıkları yatırımlarla sadece konteyner taşıyan değil, forwarder, kapalı depo, yurtiçi dağıtım hizmetleri veren bir işletmeye dönüştüklerini belirten Arkas Holding Lojistik Grubu Başkanı Onur Göçmez, “Müşterilerimize hava kargodan demir yoluna kadar çok geniş bir ürün gamı sunabiliyoruz” dedi. Göçmez, “Sadece Türkiye’de değil global boyutta hizmet veren bir şirket yapısına hızlı bir şekilde dönüşmek için birinci aşama ürün çeşitliliğiydi. Şimdi de bölge ve ülke çeşitliliğini yaratan bir yapıya kavuşuyoruz” diye konuştu.

Bu kapsamda iki yıl önce ABD’nin New Jersey eyaletinde Arkas Lojistik USA’yı kurduklarını ve ardından 3 bin metrekarelik kapalı depo yatırımı yaptıklarını dile getiren Göçmez, şunları söyledi: “Bunun devamında Arkas Line olarak yaklaşık 6 aydır kendi gemimizle Türkiye’den ABD’ye haftalık direkt servis vermeye başladı. Yani bir şekilde hizmetlerimizi birleştirdik. Devamında dünyanın en önemli pazarlarından olan Hindistan’da şirket satın aldık. 20 yıllık geçmişe sahip, 6 ofisi bulunan, Avrupa ve ABD trafiğinde önemli rol üstlenen Fretlog firmasının yüzde 80’ini satın alarak ‘Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru’nda gücümüzü pekiştirdik.”

Geçen ay Avrupa’nın en büyük intermodal lojistik terminali işletmecisi Duisport ile Arkas Logistics Polska şirketini kurduklarına dikkat çeken Göçmez, “Böylece Çin ile Avrupa arasında gelişen demiryolu hizmetinden pay almayı hedefliyoruz. Şu an Rusya – Ukrayna Savaşı nedeniyle güvenli alan değil ama bu savaş bir gün bitecek. Bu ortaklığımız Türkiye-Polonya ticareti için de önemli. İki ülkenin ticaret hacmi 2023’te 10 kat büyüdü" diye konuştu.

“40 milyon Euro yatırımla 5 lokomotif aldı”

Müşterilerine lokomotif hizmeti sunmaya başlayacaklarını vurgulayan Göçmez, “Türkiye demiryollarında özelleştirme yapıldı ama lokomotif işletmeciliği sadece kendi yükünü taşıyan şirketlerle sınırlı kaldı. Arkas Lojistik olarak 40 milyon euroluk yatırımla hem dizel, hem elektrikli 5 lokomotif aldık. 2025’in Mayıs’ında TCDD’den sonra müşterilerine direkt lokomotif hizmeti verecek ilk şirket olacağız. Forverderlere, lojistik şirketlerine ve direkt müşterilere hizmet vereceğiz. Rotalarımızı DDY’nin sinyal vereceği hatlara göre belirleyeceğiz. Bunun için Arkas Rail isimli şirketimizi kurduk” dedi.

Rüzgarda Heavy e-ticarette Shipeedy…

*Bu yıl başında Arkas Heavy şirketini kurduk. Rüzgar enerji santrallerinde kullanılan rüzgar gülü taşımacılığında uzmanlaşacak.

*Bu kapsamda Belçika’da üretilen çift çeker kamyonlarımız geldi. Dorselerimiz ve vinçlerimiz de önümüzdeki günlerde gelecek. Tüm bu yatırımların maliyeti 40 milyon dolar. 2025’in ikinci çeyreğinde faaliyete başlayacağız.

*Türkiye’de rüzgar gülünde çok büyük potansiyel var. Aldığımız dorseler en son üretilen büyük kanatlı rüzgar güllerini taşıyabilecek kapasiteye sahip. 700 ton kaldıran vinç getiriyoruz.



*Arkas bünyesinde parsiyel taşımacılık yapan ShipeedyLojistik’i de dijital yatırımlarla geliştiriyoruz. 150’ye yakın ülkede acentesi olan firmamız haftada 10-11 konsol açıyor. Müşterilerimiz shipeedy.com’dan online fiyat alabiliyorlar, yük takibi yapabiliyorlar. Shipeedy, e-ticaretimizde ileride geliştireceğimiz önemli bir markamız.