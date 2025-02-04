Arkas Lojistik’e “Yılın En İtibarlı Lojistik Şirketi” ödülü

İZMİR / EKONOMİ

Arkas Lojistik, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde Lojistik kategorisinde “Yılın İtibarlısı” ödülüne layık görüldü.

Arkas Holding çatısı altında 1989 yılından bu yana hizmet veren Arkas Lojistik, karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu, intermodal, forwarding ve depolama hizmetleri sunuyor.

Pazarlama ve pazarlama iletişimi alanında yapılan çalışmaları bütünleşik disiplin ile değerlendiren “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”, bu yıl 11. kez 'Yılın İtibarlıları'nı ödüllendirdi. Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğinde düzenlenen yarışmada ödüle hak kazanan markalar halk oylamasıyla belirlendi.

Türkiye’de geniş şube ağı, depoları ve özvarlık gücüyle yurtdışında da başta ABD, Hindistan, Mısır, Polonya olmak üzere global pazarlardaki hızlı büyümesiyle dikkat çeken Arkas Lojistik, 70 kategoride, 12 ilde, bin 200 kişiyle yüz yüze görüşmeler sonucu markaların ödüllendirildiği araştırmada “Yılın İtibarlısı” ödülünün sahibi oldu.

Ödül törenine Arkas Lojistik Grubu Başkan Yardımcıları Serhat Kurtuluş, Cüneyt Evre, Arkas Lojistik Genel Müdürü Berkin Akansel, Yönetici Direktörü Berna Ersan ve Kurumsal İletişim Direktörü Serdar Kuter katıldı.

Arkas Lojistik Grubu Başkan Yardımcısı Serhat Kurtuluş, 2025’e ödülle başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Türkiye, Avrupa, Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu arasında stratejik bir köprü konumunda. Biz de bu doğrultuda hem yurt içinde hem de yurt dışında büyümeye devam ediyoruz” dedi.