Arkas'tan Çin ve Avrupa’ya Kartepe’den, Ortadoğu’ya Yenice’den ulaşacak yatırım

HANDAN SEMA CEYLAN/İZMİR



Arkas, Türkiye’de ticaretin yeni merkezleri haline gelecek iki yatırımını önümüzdeki yıl devreye alacak. Railport ile Türkiye’nin ilk intermodal lojistik terminalini Kocaeli Kartepe’ye inşa eden Holding, Almanya merkezli Duisburger Hafen AG ortaklığında Çin-Avrupa yüklerini karadan birbirine bağlamış olacak. Böylece Çin-Türkiye transit süresi 45 günden 25 güne inecek.

İzmir’de düzenlenen Logistech 3. Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı öncesinde sorularımızı yanıtlayan Arkas Holding’in Marport, Autoport, Railport ve Limar sorumluluk alanını kapsayan Liman ve Terminal İşletmeleri Grubu’nun Başkanı Özgür Kalelioğlu, Railport ile Türkiye’de, taşımacılıkta yeni bir döneme girileceğini savundu. Kalelioğlu, “Railport 2025’te faaliyete başlayacak. Başta demir yolu olmak üzere, kara yolunu da içeren iki farklı taşıma modunun kullanılabileceği kara limanı olarak Türkiye’nin ilk ve tek intermodal lojistik terminali olacak” diyerek, şunları kaydetti: “Proje ile Çin-Türkiye transit süresi 45 günden 25 güne inecek. 265 bin metrekarelik alanda faaliyet gösterecek Railport, Orta Koridor üzerindeki Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi ile Trans-Asya ağına bağlanacak. Bu bağlantı Ortadoğu, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Çin ve Orta Asya güzergâhını Türkiye ve Avrupa’ya entegre edilecek. Proje yıllık 360 bin TEU konteyner, 1,5 milyon ton genel kargo, 125 bin ünite treyler ve 122 bin CEU bitmiş araç kapasitesi ile bölgenin en önemli lojistik merkezi haline gelecek. Ayrıca burada 1.000 metrekare tehlikeli madde depolama alanı, 4 vinç ve 6 istifleyici gibi modern altyapı imkanları da bulunacak. Adana, Mersin, Gaziantep bölgesi için Yenice’de inşa edeceğimiz ikinci bir kara terminali de Ortadoğu yüklerini taşıyacak.”

MARPORT YATIRIMLARI 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Marport’un 2022’de 250 milyon dolarlık modernizasyon projesine başladığını anımsatan Kalelioğlu, “Limana 60 milyon dolarlık yatırımla 4 yeni Ship to Shore Gantry Crane (SSG) vinç kazandırdık. En fazla konteyner elleçleyen limanlardan biriyiz. Yeni vinçlerimiz, 25+1 yan uzanma kabiliyetleriyle, mega gemilere maksimum verimlilikle hizmet verecek. Marport’a toplamda 1 milyar doları aşkın yatırım yaptık” dedi.

Çinli BYD’yi Autoport’a çekmek için çalışıyoruz

*Otomotiv sektörünün özel liman ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilen Autoport, alanının ilk örneği. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, Doğu ve Güney Marmara’daki otomotiv üreticileri ile distribütör firmaların depolama alanlarının kesişme noktasında.

*15 bin araç kapasiteli park sahamız var.

*Büyük bir yatırım yapıyoruz. Autoport’un 243 bin metrekare olan alanını 403 bin metrekareye, 15 bin adet park kapasitesini 22 bin 500’e çıkartacağız. Ayrıca terminalin 656 metre olan rıhtım uzunluğu da 850 metreye uzatılacak. Böylece iki gemiye eş zamanlı operasyonlar maksimum verimlilikle gerçekleştirilecek.

*Yatırım tamamlandığında şu anda 650 bin adet olan Autoport’un yıllık araç elleçleme kapasitesi 1 milyon 100 bine çıkartılacak. Bu kapasiteyi doldurmaya hazırız. Çinli elektrikli otomotiv üreticisi BYD ile görüşüyoruz.