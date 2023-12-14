Arkhe Kimya, ihracattaki payını artırarak büyümek istiyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Kimyasal, nano gümüşlü, organik ve probiyotikli gruplarda geniş bir ürün yelpazesi ile endüstriyel temizlik alanlarında çözümler sunan Arkhe Kimya, gelen talepler ile birlikte, son kullanıcılara yönelik ürünlerini de ‘Natura’ markası ile ihraç ediyor. 2007’den bu yana bioteknolojiden yararlanarak ‘kalite’ odaklı çözümler sundukların belirten Arkhe Kimya Kurucusu Esra Şahiner Çırpar, “Biz endüstriyel taleplere karşılık üretim yapan bir firmayız. Ağırlıklı olarak otomotiv ve makine sektörlerindeki müşterilerimiz ürünlerimizi kullanıyor. Probiyotik temizleyicilerimiz doğal ürünler olduğundan, temiz içeriği ile çevre ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkileri bulunmağından endüstri tarafında önemli bir avantaj yakalıyoruz. Firmaların Sürdürülebilir Çevre, Karbon Ayak İzi ve İSG tarafında önemli bir avantaj elde etmesini sağlıyoruz. Ağır endüstrilerde, doğal ürünlere karşı ilk başta bir temizleyemez önyargısı olsa da sahadaki uygulamalar ile bütün soru işaretlerini ortadan kaldırıyoruz” dedi.

“Yeni ürünler geliştirmeye devam ediyoruz”

Müşterilerden gelen taleplerle paralel olarak yeni ürün geliştirmelerinin de devam ettiğini belirten Şahiner, “Pandemi döneminde sprey ürünler, leke çıkarıcılar, hızlı temizleyiciler üretmeye başlamıştık. Bu tarafta üretimimiz devam ediyor. Geliştirdiğimiz susuz sabun ihracat tarafındaki hareketinin yanı sıra özellikle 6 şubat depremleri esnasında deprem bölgesindeki hijyen ihtiyaçlarının karşılanabilmesi adına oldukça fazla ilgi gördü. Şu anda da müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda özel sabunlar için ürün geliştirme çalışmaları yapıyoruz. İç piyasada oldukça aktif biçimde çalışmalarımızı sürdürürken ihracat tarafında da gelişmeye devam ediyoruz. Direkt olarak Finlandiya ve Güney Afrika’ya ihracat yapıyoruz. Finlandiya’ya genellikle son kullanıcıya uygun hazırlanmış kişisel hijyen ürünlerini gönderiyoruz. Güney Afrika’da ise genellikle probiyotikli temizleyici ve koku giderici ürünlerimiz talep görüyor. O bölgede özellikle foseptik sistemlerde yaşanan koku ve tıkanıklık sorunlarını gidermek adına çevreye de duyarlı olarak geliştirdiğimiz bu ürün karşılık buldu. 2024 itibarıyla iç pazarda yaşanması beklenen durağanlıktan etkilenmemek adına ihracattaki payımızı daha da artırmak istiyoruz. İhracat pazarındaki kırılmayı yakaladığımız anda büyümemizin de ivmeleneceğini düşünüyoruz. Gelecek yıl ayrıca Bursa’da düzenlenecek kimya fuarında da katılımcı olarak yer alarak iç piyasadaki çalışmalarımızı da soluksuz sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Sektör mevzuat değişimine karşı yavaş kalıyor”

Kimya sektöründe çok fazla mevzuat değişikliği yaşandığını ancak sektörün buna karşılık veremediğini belirten Esra Şahiner Çırpar, “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) yönetmeliği 2024 itibarıyla başlıyor. Bu alanda boya ve akabinde bizim gibi yönetmelik takip eden kimya firmaları atik davrandı ama sektörün büyük bölümü bu değişime hazır değil. Sadece bu yönetmelikle de ilgili değil, sektörün değişen mevzuatlara uyum hızı ne yazık ki yavaş kalıyor. Bu da sektörün genel gelişiminin önündeki en büyük etken” ifadelerini kullandı.