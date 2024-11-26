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Arkki Türkiye 3. yılını kutladı

Türkiye Tasarım Vakfı tarafından 2021 yılında Türkiye’de hayata geçen Finlandiya merkezli yaratıcı eğitim programı Arkki, 3. yılını kutladı. Bu kapsamda paydaşlarıyla Kuzguncuk İskele’de bir araya gelen Arkki Türkiye, davetlilerin 4-12 yaş çocuklarıyla ‘Gelecekteki Yaşam’ başlıklı bir atölye de gerçekleştirdi. 3 yılda 3 bin 664 çocuğa ulaşan Arkki Türkiye, mimarlık ve tasarım odaklı yaratıcı eğitimleri tüm Türkiye’ye yaymayı hedefliyor.

Haber Merkezi
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Arkki Türkiye 3. yılını kutladı
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Türkiye Tasarım Vakfı (TTV) tarafından 2021 yılında Türkiye’de faaliyetlerine başlayan, çocuklara mimarlık ve tasarım odaklı yaratıcı eğitimler sunan Finlandiya merkezli Arkki eğitim programı, Türkiye’deki 3. yılını kutladı.

Bu kapsamda Arkki Türkiye ve Türkiye Tasarım Vakfı yönetim kurulu üyeleri 23 Kasım 2024’te Kuzguncuk İskele’de paydaşlarıyla bir araya geldi. Etkinlikte, Arkki Türkiye’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar ve hedefler paylaşıldı.

Hedef 3 yılda 10 bin çocuğa eğitim vermek

Etkinlikte paylaşılan bilgilere göre Arkki Türkiye, 3 yılda 19 şehirde 59 paydaşla 669 atölye gerçekleştirerek 3 bin 664 çocuğa ulaşmayı başardı.

İstanbul’daki başarılı çalışmalarının ardından Ankara’da da düzenli atölyelere başlayan Arkki Türkiye, önümüzdeki 3 yıl içinde 5 farklı şehirde Arkki merkezleri açmayı ve 10 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor. Daha geniş bir vizyonla programın tüm ülkeye yayılması planlanıyor.

TTV Genel Müdürü Serhat Başdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Arkki Türkiye, yalnızca çocuklarımızın yaratıcılıklarını geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda onlara geleceğin dünyasında ihtiyaç duyacakları problem çözme ve tasarım becerilerini kazandırıyor. Önümüzdeki süreçte bu değerli programın daha fazla çocuğa ulaşması ve yaratıcılığın bir yaşam biçimi haline gelmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

Çocuklar “Gelecekteki Yaşam”ı tasarladı

Etkinlik kapsamında davetlilerin çocuklarıyla birlikte katıldıkları bir atölye çalışması da gerçekleştirildi. UNICEF’in 20 Kasım Dünya Çocuk Günü’nün bu yılki teması olan “Geleceği Dinleyin. Çocuk Haklarını Savunun” ile ilişkilendirilen “Gelecekteki Yaşam” atölyesine 4-12 yaş arası çocuklar katıldı. Çocuklar hayal ettikleri çevreyi üç boyutlu olarak tasarlama fırsatı buldu.

4-19 yaş arası çocukların ve gençlerin mimarlık ve tasarım yoluyla yaratıcılıklarını keşfetmelerine ve 21. yüzyılda ihtiyaç duyulan inovasyon becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayan Arkki, çocuklara ve gençlere, yaşadıkları mekanları ve yapılı çevreyi tasarım bakış̧ açısı ile farklı perspektiflerden algılama, deneyimleme ve çeşitli temsil yöntemleriyle ifade etme farkındalığı kazandırmaya devam ediyor.

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