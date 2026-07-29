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Armada Gıda biyolojik atıksu arıtma tesisini devreye aldı

Armada Gıda yaklaşık 760 bin dolar yatırımla biyolojik atıksu arıtma tesisini devreye aldığını açıkladı. Yatırımla atık suların arıtılması, biyogazdan enerji üretilmesi ve enerji verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Haber Merkezi
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Armada Gıda biyolojik atıksu arıtma tesisini devreye aldı
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Armada Gıda (ARMGD), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yaklaşık 760 bin dolar yatırım bedeline sahip biyolojik atıksu arıtma tesisinin devreye alındığını duyurdu.

Şirket, yatırımla atık suların arıtılmasının yanı sıra biyolojik arıtma sürecinde oluşacak biyogazın enerji üretiminde değerlendirilmesini ve enerji verimliliğinin artırılmasını hedefliyor.

Açıklamada, biyolojik atıksu arıtma tesisinin karbon emisyonlarının azaltılmasına ve atıkların enerjiye dönüştürülmesine katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.