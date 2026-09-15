Armada Gıda'dan 1,75 milyar TL'lik pay geri alım programı

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Armada Gıda Ticaret Sanayi, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlamak amacıyla bir yıl süreli pay geri alım programı başlattı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre yönetim kurulu, borsadan en fazla 12 milyon lot şirket payının geri alınmasına karar verdi.

Geri alım işlemleri için ayrılan fonun üst sınırı 1 milyar 750 milyon TL olarak belirlendi. Program, 15 Eylül 2026 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda bir yıl boyunca uygulanacak.

Programın yürütülmesinde yönetim kurulu tam yetkili olacak. Geri alım kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecek.