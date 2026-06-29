Arnavutluk Devleti’nden Nobel İlaç Onursal Başkanı Hasan Ulusoy’a “Akademik Meşe Nişanı Kumandan Rütbesi”

Türkiye’den dünyaya açılan organizasyon yapılanması vizyonuyla yerli ilaç sektöründe öncü bir dönüşüme liderlik eden Nobel İlaç’ın Onursal Başkanı Hasan Ulusoy’a Arnavutluk Cumhuriyeti tarafından “Akademik Meşe Nişanı Kumandan Rütbesi” (Komandar i Urdhrit të Lisit Akademik) verildi. Hasan Ulusoy, ülkedeki gençlerin akademik ve sportif gelişimine sunduğu katkılar nedeniyle bu nişana layık görüldü.

Hasan Ulusoy'un böylesi yüksek bir nişana layık görülmesi, Nobel’in ülkeler arası iş birliğine sağladığı katkıların uluslararası düzeyde takdir edildiğinin önemli bir göstergesi oldu.

Rütbeyi Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bajram Begaj takdim etti

Hasan Ulusoy’a “Akademik Meşe Nişanı Kumandan Rütbesi” Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından takdim edildi. Ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Begaj, Hasan Ulusoy’un Arnavutluk ile kurduğu güçlü bağları takdir ederek, ülke ve vatandaşları için yaptığı tüm katkılar dolayısıyla kendisine teşekkür etti. Cumhurbaşkanı, Hasan Ulusoy’un sağlık sektöründeki çalışmalarına ve toplumsal fayda yaratma yönündeki çabalarına özellikle dikkat çekti. Ayrıca, Arnavut gençlerinin gelişimine katkı sağlayan girişimlere verdiği desteği öne çıkardı. Cumhurbaşkanı Begaj ayrıca Hasan Ulusoy’un vizyonunun, adanmışlığının ve çalışmalarının başkaları için ilham verici bir örnek teşkil ettiğinin altını çizdi.

Hasan Ulusoy: “Geleceğe kalıcı değer” anlayışıyla sınırların ötesinde büyüyoruz

Akademik Meşe Nişanı Kumandan Rütbesi’nin kendisine tevcih edilmesinden büyük onur duyduğunu belirten Nobel İlaç Onursal Başkanı Hasan Ulusoy ise şunları kaydetti:

"Arnavutluk Cumhuriyeti tarafından böylesine değerli bir nişana layık görülmekten büyük onur duyuyorum. İş dünyasının temel görevi ekonomik değer üretmektir. Ancak bu değerin kalıcı olması, topluma sağlanan katkıyla mümkündür. Nobel olarak 70 yılı aşan yolculuğumuz boyunca insan sağlığına katkı sunmayı temel sorumluluğumuz olarak gördük. Sağlık alanındaki çalışmalarımızı eğitim, bilim ve gençlerin gelişimine yönelik girişimlerle destekleyerek faaliyet gösterdiğimiz toplumlara kalıcı değer katmaya gayret ettik.

Arnavutluk ile yıllar içerisinde kurduğumuz güçlü bağların ve karşılıklı güvene dayanan ilişkilerin böyle anlamlı bir takdirle taçlandırılmasından ayrıca büyük memnuniyet duyuyorum.

Bundan sonra da Türkiye'den dünyaya uzanan vizyonumuzla faaliyet gösterdiğimiz her ülkede insan yaşamına değer katmaya, toplumların gelişimine katkıda bulunmaya ve gelecek nesiller için fayda üretmeye devam edeceğiz.

Bu kıymetli nişanı takdim eden Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Bajram Begaj’a ve Arnavutluk halkına içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu takdir, önümüzdeki dönemde de sağlık için değer üretme ve toplumların gelişimine katkı sağlama kararlılığımızı daha da güçlendirmektedir.”

Nobel: En geniş uluslararası organizasyon ağına sahip Türk ilaç şirketi

1954 yılında Türkiye’de Babaeski’de bir eczanede başlayan yolculuğunu bugün 24 ülkedeki yapılanmasıyla sürdüren Nobel, Avrupa’dan Orta Asya’ya, Afrika’dan Güney Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren uluslararası bir sağlık şirketi konumunda bulunuyor. Hasan Ulusoy’un yurt dışına açılım girişimi sayesinde Nobel, bugün ulaştığı geniş coğrafi ölçekle Türkiye’nin en kapsamlı faaliyet ağına sahip küresel Türk ilaç şirketi olarak öne çıkıyor.

Yüzde 100 yerli sermaye yapısından taviz vermeyen, yaklaşık 20 yıldır ithalat yoğun ilaç sektöründe kesintisiz net ihracatçı unvanını koruyan şirket; beş kıtaya yayılan erişimi, 3.500’ün üzerinde ruhsat portföyü, uluslararası üretim ve Ar-Ge yatırımlarıyla küresel ölçekte büyümesini istikrarlı biçimde sürdürüyor. Şirket, 50’den fazla ülkeye kendi markalarıyla ihracat gerçekleştirirken, uluslararası büyümesini doğrudan yerel sağlık ekosistemleriyle bütünleşme yaklaşımı üzerine inşa ediyor.

Türkiye’de sanattan eğitime uzanan köklü bir sosyal sorumluluk anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Nobel, yurtdışında faaliyet gösterdiği ülkelerde de sağlık profesyonellerinin mesleki gelişimine katkı sağlayan kongre, sempozyum ve eğitim programlarını destekliyor, hem gençlere hem huzurevlerine yönelik sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor. Bu yaklaşımıyla, faaliyet gösterdiği her coğrafyada sağlık ekosisteminin güçlenmesine katkı sağlayan çok boyutlu bir değer yaratıyor.

Arnavutluk’ta en büyük uluslararası eşdeğer ilaç şirketi

Arnavutluk da Nobel’in Balkanlar’daki varlığını güçlendiren stratejik pazarlardan biri olarak öne çıkıyor. Şirket, 2006 yılında Arnavutluk’ta temsilciliğini açarak bölgede doğrudan yapılanma modeline geçti. Bu adım, Nobel’i yalnızca ihracat yapan bir organizasyon olmaktan çıkarak, faaliyet gösterdiği ülkelerde sağlık ekosisteminin aktif paydaşı olarak kalıcı değerler yaratma hedefinin somut bir göstergesi oldu.

Arnavutluk’taki bu uzun soluklu yapılanma, Nobel’i Türkiye’den doğan bir sağlık markası olarak uluslararası pazarlarda toplumsal düzeyde de kalıcı değer üretme yaklaşımının güçlü örneklerinden birini oluşturuyor.

Uluslararası firmalar arasında ülkedeki en büyük eşdeğer ilaç şirketi olan Nobel, Arnavutluk Satranç Federasyonu ile yürütülen projeler aracılığıyla genç sporculara eğitim desteği sağlıyor. Böylece Nobel, yalnızca sağlık alanında değil, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen sosyal ve kültürel alanlarda da ülkeye kalıcı katkılar sunuyor.

Şirket, yatırımlarını ekonomik getirinin ötesinde, toplumların uzun vadeli refahını destekleyen bir vizyonla şekillendirmeyi sürdürüyor.