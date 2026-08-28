Aroma, kola pazarına Bursa'dan girdi

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ERHAN BEDİR / BURSA

100’ün üzerinde bayiden oluşan dağıtım ağıyla Türkiye genelinde satışa sunulan ürünün odağında yalnızca “yerli marka” vurgusu değil, lezzet, fiyat-performans ve tekrar satın alma hedefi bulunuyor. Aroma Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Duruk, kola kategorisine güçlü uluslararası oyuncuların bulunduğu bir pazarda iddialı bir giriş yaptıklarını belirterek, “İlk satın alma merakla olabilir. Asıl hedefimiz ikinci satın alma. Tüketici Aroma Kola’yı yeniden seçiyorsa, gerçek başarı orada başlıyor” dedi.

1968 yılında Bursa’da kurulan Aroma, içecek sektörü deneyimini yeni bir kategoriye taşıdı. Meyve suyu, nektar, meyveli içecek ve doğal kaynak suyu alanlarında faaliyet gösteren şirket, Aroma Kola ile gazlı içecek pazarında rekabete katıldı.

Aroma Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Duruk, kola kategorisine güçlü uluslararası oyuncuların bulunduğu bir pazarda iddialı bir giriş yaptıklarını belirterek, ürünün ilk tat testlerinden olumlu sonuçlar aldığını söyledi. Duruk, Aroma Kola’nın başarısını yalnızca ilk denemeyle ölçmeyeceklerini vurgulayarak, “İlk satın alma merakla olabilir. Asıl hedefimiz ikinci satın alma. Tüketici Aroma Kola’yı yeniden seçiyorsa, gerçek başarı orada başlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Geniş dağıtım ağı ve yeni ürün müjdesi

Aroma Kola’nın lansmanla birlikte 100’ün üzerinde bayinin oluşturduğu dağıtım ağı üzerinden eş zamanlı olarak satışa çıkması, şirketin yeni kategoriye girişindeki önemli avantajlardan biri olarak öne çıkıyor. Aroma, mevcut dağıtım altyapısını kullanarak ürünün satış noktalarındaki erişimini artırmayı ve tüketicilerden gelecek geri bildirimleri ürün geliştirme süreçlerine yansıtmayı planlıyor. Şirket açısından kola kategorisine giriş, yalnızca yeni bir ürün lansmanı değil, mevcut içecek portföyünün daha geniş bir kategoriye taşınması anlamına geliyor. Aroma, kola kategorisindeki ürün gamını da genişletmeye hazırlanıyor. Tüketicilerden gelen talepler doğrultusunda geliştirilen Sıfır Şeker Aroma Kola’nın yakın dönemde satışa sunulması planlanıyor. Bu ürünle şirket, klasik kola tüketiminin yanı sıra şeker tüketimini sınırlamak isteyen tüketicilere de ulaşmayı hedefliyor.