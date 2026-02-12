ARS Biyoteknoloji, Türkiye’nin ilk kenevir balını üretti.

Üniversite-sanayi işbirliği ile Türkiye’nin ilk kenevir balını üreten ARS Biyoteknoloji, kenevir temelli gıdalar ve freeze-dry teknolojisiyle ürettiği atıştırmalıklarla uluslararası pazarı hedefliyor.

Yüksek teknolojiyle donatılmış tesislerinde yüksek katma değerli doğal ürünler geliştiren ARS Biyoteknoloji Limited Şirketi, “Dr. ALY’s” ve “ALY’s Freeze Dried” markalarıyla yurt dışı pazarlarına açılmayı planlıyor. Avrupa ve Ortadoğu pazarlarında etkin bir biçimde yer almayı amaçlayan şirket, Amasya ve Çorum’daki tesislerinde kapasite artırımı için 25 milyon TL’lik yeni bir yatırım plnladı.

Yaklaşık beş yıl önce Prof. Dr. Aliye Aras liderliğinde Teknopark İstanbul’da kurulan ARS Biyoteknoloji, endüstriyel kenevir temelli doğal ürünler üretme hedefiyle yola çıktı. Şirket, arıcılıktan fonksiyonel gıdaya, kurutulmuş meyve üretiminden ekstrakt teknolojisine ve dermokozotiğe kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor.

Türkiye’nin İlk Kenevir Balı: “Dr. ALY’s”

Şirketin üretim gücünün arıcılık temelli olduğunu belirten Prof. Dr. Aliye Aras, “150 kovanla yürüttüğümüz arıcılık faaliyetleriyle yılda 3 ton doğal kenevir balı üretiyoruz. Bu ürünü ‘Dr. ALY’s’ markasıyla tüketiciyle buluşturuyoruz. Üniversite-sanayi işbirliği ile üretilen ve Türkiye’de türünün ilk örneklerinden biri olan bu bal, tamamen izlenebilir bir üretim zinciriyle pazara sunuluyor,” dedi.

Yüksek teknolojiye sahip tesislerinde yılda 5 ton kenevir tohumunu işleyerek yüksek protein içeren un ve gıda bileşenleri ürettiklerini belirten Aras, 10 ton taze meyve ve sebzeyi de dondurarak kurutma (freeze-dry) yöntemiyle sağlıklı atıştırmalıklara dönüştürdüklerini ifade etti. Bu ürünler, “Dr. ALY’s” ve “ALY’s Freeze Dried” markalarıyla piyasaya sunuluyor.

2026’da Öncelikli Hedef: Dış Pazar

Önümüzdeki yıl hem üretim hem de ihracat tarafında önemli adımlar atacaklarını belirten Aras, “2026’da Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına açılarak 500 bin dolar ihracat hedefliyoruz. Ayrıca Amasya ve Çorum’daki tesislerimizde kapasite artışı ve yeni ekstraksiyon hatları için 25 milyon TL yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu yatırımla üretim kapasitemizi yüzde 30 artırmayı, daha geniş kitlelere ulaşmayı ve ithalata olan bağımlılığı azaltmayı amaçlıyoruz,” diye konuştu.

Aras, doğal kaynaklara saygılı üretim anlayışıyla öne çıkan ARS Biyoteknoloji’nin, düşük karbon ayak izi, çevre dostu üretim süreçleri ve sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla Türkiye’nin yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sunduğunu belirtti. “Ürün çeşitliliğimizi artırmayı, ihracat gücümüzü büyütmeyi ve yeşil üretim ilkelerini tüm süreçlerimize entegre etmeyi hedefliyoruz. Doğadan ilham alan üretim anlayışımız ve bilimsel yaklaşımımızla Türkiye’nin yeşil teknoloji markası olma yolunda ilerliyoruz.”

Küresel Pazarlara Sürdürülebilir Ürünler

Türkiye’nin zengin florasında bulunan bitkileri yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmek ve özellikle kenevir ile tıbbi aromatik bitkiler üzerine yoğunlaşmak şirketin öncelikli hedefleri arasında. “Bu çerçevede, bitkisel hammaddelerin etkin kullanımını sağlayarak hem yerel hem de küresel pazarlara sürdürülebilir ürünler sunmayı amaçlıyoruz,” diyen Aras, akademik iş birliklerine de dikkat çekti.

Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirme vizyonu doğrultusunda akademisyenler ve sanayi temsilcileriyle yakın bir iş birliği içinde çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Aliye Aras, “Bu sayede bilim temelli ve etik uygulamalarla daha verimli, daha hızlı ve çevre dostu teknolojik çözümler sunmaktayız. Özellikle sağlık ve sağlıklı gıda alanlarında topluma fayda sağlayacak projeler geliştiriyor, AR-GE çalışmalarımızla toplumsal refaha katkı sağlıyoruz. ARS Biyoteknoloji olarak hem Türkiye’nin bilimsel potansiyelini ortaya çıkarmayı hem de yenilikçi ve sürdürülebilir projelerle ülkemizi dünya çapında bir biyoteknoloji merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz,” dedi.