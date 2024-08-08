Arsago, yaz sezonuna özel şehirden uzak doğa temalı arsa kampanyası başlattı

Ev almanın giderek daha güçleşmesi arsaya olan talebin hızla artmasına yol açtı. Çalışma ortamları evlere taşınırken, birçok profesyonel için ofis dışı, doğal alanlarda çalışma imkanı cazip hale geldi. Arsago'nun yaz kampanyası, bu değişim rüzgarını arkasına alarak, yatırımcılara hem sürdürülebilir hem de ekonomik anlamda avantajlı yatırım fırsatı sağlıyor.

Arsago'nun yaz sonu kampanyası, 99 bin TL'den başlayan peşinatlar ve vade farksız 8 taksit imkanı ile "Her Bütçeye Uygun Yatırım Fırsatı" sloganı ile dikkat çekiyor. Projeler, doğal güzelliklerle çevrili ve şehir merkezine uygun mesafede konumlanarak hem yatırım hem de kişisel kullanım için ideal birer seçenek oluşturuyor.

Birçok farklı bölgede seçenek sunuluyor

İstanbul ve Çanakkale projelerinde yüzde 800 ile yüzde 2000 arasında bir değer artışı sağlayan Arsago, bu başarısıyla arsa yatırımının ne kadar karlı ve güvenilir olabileceğini kanıtlarken, yatırımcılara yalnızca arsa satışı değil, aynı zamanda kapsamlı bir yatırım danışmanlığı sunuyor.

Arsago Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Gazi Koçak, "Yeni nesil bir yaşam tarzını benimseyen müşterilerimiz için değerli yatırımlar sunuyoruz. Projelerimiz, sakin ve doğayla iç içe bir yaşam arayışında olan bireyler için büyük fırsatlar barındırıyor. Eskilerin taşı toprağı altın dediği bir kavram var. Tarım arazilerinin yanında, imara açık konut ve villa geliştirilebilecek arsa alanları, tiny house köyleri ve daire getirimi sağlayacak arsa projeleri hızla yatırımcısına kazandırmaya devam edecek” diye konuştu.