Arsan Tekstil'de hasar tespit çalışması sürüyor

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Üretim tesislerimizin toplam sigorta teminat tutarı (Bina, makine ve teçhizat, emtia, demirbaş vs.) 1 milyar 30 milyon 177 bin 150 liradır. Poliçelerimiz, yıllık yüzde 60 enflasyona endekslidir. Şirketimizin ayrıca kar kaybı sigorta poliçesi mevcuttur. Depremden dolayı üretim tesislerimizde meydana gelen hasarın tespiti için Sigorta şirketinin ekspertiz ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Üretim tesislerinin yeniden faaliyete geçebilmesi için alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken işlemlerin, sigorta şirketinin hasar tespit çalışmalarının kesinleşip sonuçlandığında belirleneceği kaydedilen açıklamada, "Yeniden faaliyete geçilebilmesi için, hasar tespit çalışmaları sonuçlanmadığından dolayı herhangi bir süre öngöremiyoruz" değerlendirilmesinde bulunuldu.