arsaVev 2026’da Türkiye’de ve yurt dışında hızlı büyüyecek

arsaVev, 2017 yılından beri süregelen, gayrimenkul alanında yaptıkları çalışmalarından elde ettikleri tecrübe ile bugüne kadar 5,7 milyon m2’den fazla arsa satışı ve 14.675 adet tapu sahipliği gerçekleştirdi. arsaVev, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi önemli lokasyonlarda 17 satış noktası olan; çalışanları, bayileri, emlakçıları ve iş ortakları ile 500+ kişilik bir ekosistem. Aynı zamanda Almanya Berlin'de açtıkları satış ofisleriyle Avrupa operasyonlarına da başladı. Konut erişiminin imkansız hale gelmesini, vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılayamamasını dert edindiklerini ve çözüm üretmek üzere yola çıktıklarını dile getiren arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, “arsaVev’i sosyal fayda temelleri üzerine kurduk. Yaşanan finansman sıkıntısını kademeli bir yapım süreci ile bertaraf ettik. Bu model ile önce maliyetine arsa satın alım daha sonra ise maliyetine konut yapım süreçlerini organize ederek, erişilebilir gayrimenkuller sunabilmeye, yatırımcılarımızı ev ya da evin ilk basamağı olan arsa sahibi yapıyoruz” dedi.

arsaVev, 2026’da minimum yüzde 50 büyüme hedefliyor

“2026 bizim için sürdürülebilirlik yılı olacak” diyen Öztürk, son 2.5 yılda satışını yaptıkları projelerin çoğunu 2026’da gerçekleştireceklerine de değinerek sözlerine şöyle sürdürdü:

“Teknolojiye yapmış olduğumuz yatırımlar, eğitime vermiş olduğumuz önemle kurduğumuz arsaVev Akademi’ye yapmış olduğumuz yatırımlar, sosyal sorumluluk alanda kadınları desteklediğimiz projeler ve yine kadın sporlarına yapmış olduğumuz yatırımların devam ettiği, Avrupa Birliği ülkelerinde de proje geliştireceğimiz çok heyecanlı bir yıl olacak. 2026’da minimum yüzde 50 büyümeye hazırlanıyoruz. Yine Ege bölgesinde ve İzmir’de yoğun projeler geliştiriyor ve satışa çıkarıyor olacağız. 2026 aynı zamanda markamızın son 2.5 yılda satışını gerçekleştirmiş olduğu projelerin bir çoğunun teslimini gerçekleştireceğimiz bir yıl olacak. İzmir Foça ve Dikili'de, Yalova Çifklikköy'de Çanakkale Asos'da ve Ankara Beypazar'ında yoğun bir yapım faaliyeti sürdüreceğiz. Arsasını alıp üzerine hiçbir ek ücret ödemeden ev sahibi olacak müşterilerimiz için birçok yapım faaliyeti yürüteceğiz.”

arsaVev, 2025 hedeflerini erken yakaladı

2025 yılının oldukça güçlü geçtiği ve yılın üçüncü çeyreği itibarıyla hedeflerini yakalayarak pozitif yönde güncellediklerinin altını çizen Öztürk, “Bu süreçte hem başarılı projelere imza attık hem de sosyal sorumluluk çalışmalarımızı sürdürdük. İzmir Uzundere ile başlayan yeni dönem projelerimiz; Balıkesir, İzmir, Torbalı, Dikili, Atina, Yalova Çiftlikköy ve Kuşadası’nda devam etti. Türkiye’nin ilk gayrimenkul sadakat programı arsaVev Club’ı hayata geçirirken, uluslararası finansal sigorta şirketi SOPAC ile de stratejik bir iş birliği gerçekleştirdik. Türkiye'nin oturum ve yatırım için en çok tercih edilen lokasyonu Ege bölgesi. Bunun dışında da yatırım değeri yüksek olan İstanbul’un çeperleri ve deprem riskine karşı en güvenli bölge olan İç Anadolu tercih edilen bölgeler arasında. Bizim ürünlerimizin çoğu da başta İzmir olmak üzere ağırlıkla Ege bölgesinde” diye konuştu.