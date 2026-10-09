arsaVev’in kredi notu World Rating tarafından yatırım yapılabilir seviyede belirlendi

Gayrimenkul sektöründe geliştirdiği yenilikçi yatırım ve yaşam modelleriyle faaliyetlerini sürdüren arsaVev, bağımsız kredi derecelendirme kuruluşu World Rating tarafından değerlendirildi. Gerçekleştirilen çalışma sonucunda şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu “BBB”, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notu ise “A-3” olarak belirlendi.

Not görünümü “Stabil” olarak açıklanan arsaVev’in Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu “BB”, Uzun Vadeli Yerel Para Kredi Notu ise “BB+” oldu.

Açıklanan kredi notları, şirketin finansal yapısı ve kurumsal gelişim hedefleri açısından önemli bir değerlendirme niteliği taşıyor.

“6,5 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştık”

arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, kredi derecelendirme sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, şirketin büyüme stratejisinin merkezinde müşteri ihtiyaçlarını doğru analiz etmenin ve uzun vadeli değer yaratmanın bulunduğunu vurguladı.

Her ay on binlerce müşteri talebini analiz ettiklerini belirten Öztürk, yalnızca bugünün değil, gelecek 10 yılın ihtiyaçlarına da yanıt verecek ürünler geliştirmeye odaklandıklarını ifade etti. Şirketin yaklaşık 6,5 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştığını kaydeden Öztürk, mevcut ekonomik koşullara rağmen güçlü bir satış performansı sergilediklerini söyledi.

“Bu değerlendirme, kurumsallaşma yolculuğumuz açısından önemli”

Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde geliştirdikleri projelerle farklı yatırım ve yaşam ihtiyaçlarına yanıt verdiklerini belirten Öztürk, şunları söyledi: “Değişen yaşam alışkanlıkları doğrultusunda, yılın daha uzun dönemlerinde kullanılabilen, sosyal alanlar ve hizmetlerle desteklenen yeni nesil yaşam projelerine odaklanıyoruz. Bu kapsamda özellikle Ege Bölgesi’ndeki yatırımlarımıza ağırlık veriyoruz. arsaVev olarak müşterilerimize verdiğimiz her sözün arkasında sermaye gücümüzün, organizasyonel yetkinliğimizin ve kurumsal sorumluluğumuzun bulunması gerektiğine inanıyoruz. World Rating tarafından gerçekleştirilen bağımsız kredi derecelendirme çalışmasını, bugüne kadar oluşturduğumuz iş modelinin ve kurumsal gelişimimizin değerlendirilmesi açısından önemli buluyoruz. Bu sonuç bizim için yalnızca bir kredi notundan ibaret değil. Aynı zamanda sürdürülebilir büyüme, güçlü sermaye yapısı ve kurumsallaşma hedeflerimiz doğrultusunda attığımız adımların bağımsız bir kuruluş tarafından değerlendirilmesini ifade ediyor. Önümüzdeki dönemde sermaye yapımızı daha da güçlendirmeye, kurumsal yönetim ve risk yönetimi standartlarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Arsadan başlayan yolculuğu eve, yatırıma ve geleceğe dönüştürme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

arsaVev, farklı geliştirme aşamalarındaki projeleriyle arsa yatırımından konut üretimine uzanan süreçte yenilikçi modeller sunmayı ve müşterilerinin ev sahibi olma hedeflerine ulaşmalarını desteklemeyi amaçlıyor.