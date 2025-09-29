Art For Jewellery “Rüya Kalıntıları” teması ile gerçekleşecek

Her yıl iki kez düzenlenen ve bu yılın ikinci etkinliği 1-4 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan IJS Istanbul Jewelry Show’un vazgeçilmez etkinlikleri arasında yer alan Art For Jewellery: Inspiration Hub, sektör profesyonellerine benzersiz bir deneyim sunmak ve ilham vermek için yedinci kez sahne alıyor.

İstanbul Mücevher İhracatçıları Birliği ve IJS Istanbul Jewelry Show’un desteğiyle gerçekleştirilen etkinliğin bu yılki teması olan “Remnants of Dreams – Rüya Kalıntıları”, hayal ile gerçeklik arasında kurulan geçirgen bir köprüyü mücevher dünyasına taşımayı amaçlıyor.

Art For Jewellery: Inspiration Hub, mücevher markalarına yalnızca estetik bir deneyim yaşatmakla kalmıyor; satışlarını artıracak, markalarını farklılaştıracak ipuçları da sunuyor. Art For Jewellery: Inspiration Hub sahnesi, her zaman olduğu gibi Istanbul Jewelry Show’un düzenlendiği İstanbul Fuar Merkezi’nin ana fuayesinde 2 ve 5 Hall tarafında yer alıyor.

“Rüyalar yok olmaz, dönüşür”

“Rüya Kalıntıları” teması, “Rüyalar yok olmaz, dönüşür…” mottosu ile rüyaların ve bilinçaltının imgelerini yapay zekâ ile insan yaratıcılığının kesişiminde yeniden yorumluyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da temayı oluşturan, katılımcılarla ziyaretçilere bu deneyimi yaşatan Mücevher Marka Danışmanı Aylin Gözen, “Bugün, yapay zekâ ve gelişen teknolojiler sayesinde hayallerimizi gerçeğe çok yakın videolara ve fotoğraflara dönüştürebiliyoruz. Hatta üç boyutlu çalışmalarla, zihnimizde kalan imgeler adeta canlı birer deneyime dönüşüyor. Çevremiz, hayallerimizi gerçeğe taşıyan örneklerle dolu; rüyalarımızdan ya da anılarımızdan kalan parçaları gerçekçi bir videoya dönüştürüp izlemek artık mümkün. Bu durumu çok şaşırtıcı ve heyecan verici buluyorum. Gerçek ve hayaller arasında adeta transparan bir köprü kurulmuş gibi. Bütün bu düşüncelerden yola çıkarak oluşturduğum ‘Remnants of Dreams – Rüya Kalıntıları’ teması hayal ile gerçeklik arasında kurulan geçirgen bir köprü. Alanı kurgularken de özellikle ‘gerçekliğin bir anda rüyaya dönüşmesi’ fikrine odaklandım. Bunu tanıtım videolarında görmek mümkün, ama en çok da yeni bölümünde AR teknolojisi ile birleştirerek farklılaştırdığım ‘Mücevherin Zaman Tüneli’ sergisinin yeni bölümünde hissediliyor. Sadberk Hanım Müzesi’nin görsel ve içerik desteği ile hazırlanan duvarlarda antik çağların örnekleri olan fotoğraflar ve mücevher tarihi anlatısı yer alıyor. Duvarlar telefonla QR kodu okutulduğunda videoya dönüşüyor. İşte tam da bu an, gerçeğin hayal ile birleştiği noktayı simgeliyor” dedi.

İlhamın ve farklılaşmanın merkezi

Art For Jewellery yalnızca bir sergi değil; pazarlama, markalaşma ve satışa yeni bakış açıları kazandıran bir ilham platformu olarak öne çıkıyor. Etkinlikte; sektör liderlerinin yer aldığı paneller ile stratejik pazarlama ve markalaşmada yeni perspektifler, WGSN’in trend analizleri ile gelecek vizyonunu şekillendiren öngörüler, AR tabanlı sürükleyici sergi ile mücevherin teknolojik ve sanatsal yüzü, katılımcılarla buluşacak.