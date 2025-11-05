ART Group, ART Polymer ile teknik plastiklere odaklanacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’nin önde gelen otomotiv geri dönüşüm şirketlerinden ART Group, sürdürülebilir büyüme yolunda önemli bir adım attı. Ömrünü tamamlamış araçların geri kazanımında Türkiye’nin öncü firmalarından olan ART Group, ART Polymer markasını da hayata geçiriyor. Bu yeni yatırım, özellikle otomotiv sektöründe zorunlu hale gelecek geri dönüştürülmüş plastik kullanımı için kritik bir adım olacak. ART Group Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Dursun, Avrupa Birliği’nin 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek düzenlemesine dikkat çekerek, “Bir araçta kullanılan yaklaşık 400 kilo plastiğin yüzde 25’inin geri dönüştürülmüş olması gerekecek. Bunun da 25 kilosu doğrudan otomotiv geri dönüşümünden sağlanmak zorunda. Biz ART Polymer ile bu ihtiyaca odaklanıyoruz. Türkiye bu alanda Avrupa’dan daha ileri durumda” dedi. Bu kapsamda Bursa Kestel Erdoğanköy’de 2.200 metrekarelik yeni bir tesis yatırımı yaptıklarını belirten Dursun, “Erdoğanköy tesisimizde tehlikeli atık ve diğer atık işlemleri devam ederken, mevcut tesiste teknik malzeme, teknik plastikler alanında çalışıp sadece otomotiv sektörüne yönelik bir altyapı hazırlamak istiyoruz. Amacımız sadece polipropilen veya polietilen gibi yaygın malzemeler değil; otomotivin hassas parçalarında kullanılan teknik malzemeleri üretmek. Avrupa ve dünya pazarına uygun üretim yaparak, Türkiye’nin bu alandaki gücünü daha da ileriye taşıyacağız” dedi.

Kapasitede 10 kat büyüme

ART Group, kurulduğu dönemde 1.500 metrekarelik tesiste faaliyet gösterirken, bugün 15.000 metrekarelik alana ulaştı. Çalışan sayısı 9’dan 55’e çıkan şirket, araç yatırımlarını da hızlandırdı. Son bir yılda yapılan 6 yeni araçla birlikte toplam araç sayısı 14’e çıkarken, bu yatırımların toplam değeri 100 milyon TL’yi aştı. Tam kapasiteyle yılda 60 bin ton hurdayı işleyebilecek kapasiteye sahip olduklarını belirten Dursun, “Şu an otomotiv sektöründen gelen yaklaşık 20 bin ton atığı yönetiyoruz. Amacımız, profesyonel şekilde bu alanda en yüksek katma değeri yaratmak” diye konuştu. Moldova ve Hırvatistan’daki tesisleriyle uluslararası alanda da faaliyet gösteren ART Group, önümüzdeki beş yıl için iddialı bir büyüme planı hazırladı. Dursun, “Türkiye’de şubeleşmeye hazırlanıyoruz. Adana’da yatırım yapıyoruz, Ankara’daki tesisimizi aktif hale getiriyoruz, Erzurum için de planlama yapıyoruz. Beş yıl boyunca sürdürülebilir büyüme hedefliyoruz” dedi.

Otomotiv geri dönüşümünde profesyonelleşme

Bugün 24 farklı otomobil markasıyla çalışan ART Group, garanti parçalarından servis hurdalarına kadar geniş bir yelpazede atıkları yönetiyor. Şirket, plastik geri dönüşümün yanı sıra alüminyumda da kapalı döngü sistemini hayata geçirerek, çıkan alüminyumları anlaşmalı tesislerde külçe haline getirip tekrar otomotiv sanayisine kazandırıyor. “Biz işimizi tamamen resmi ve kayıtlı yürütüyoruz, hurdacılık sektöründe farkımız burada” diyen Dursun, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında 90’ıncı sırada yer almalarının da bu profesyonelleşmenin bir sonucu olduğunu vurguladı.