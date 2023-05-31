Arta Tekstil’den 9 milyon dolarlık GES yatırımı

Arta Tekstil, yaptığı yatırımlarla doğaya katkı sunmaya devam ediyor. Bugüne kadar su tasarrufu için yaptığı yaklaşık 500 bin euroluk yatırımla üretimde harcanan suyu maksimum verimlilikte kullanan firma, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde 110 bin metrekare alana konuşlandırdığı ve 2023 yılı ağustos ayında tamamlanmasını planladığı 9 milyon dolarlık güneş enerji santrali (GES) ile de elektrik ihtiyacını yenilenebilir güneş enerjisinden karşılayacak.

Sürdürülebilir üretim anlayışı çerçevesinde yatırımlarını sürdüren Arta Tekstil, yaptığı iyileştirme çalışmaları ile mevcut su tüketiminin yüzde 9’unu tekrar kullanabilirken gelecekte yapacağı projelerle bu oranı yüzde 15’lere çıkarmayı hedefliyor. Bugüne kadar makinelerde revizyon yapılması için 200 bin, ısı geri kazanım sisteminde suyu geri kazanmak için 200 bin, elektronik sayaçların takılması için 50 bin, vanaların kontrol edilerek arızalı olanların değiştirilmesi için 20 bin, Kostik Soda Geri Kazanımı’ndan 10K Pluvia yıkama hattına su hattı çekilmesi için 5 bin euro olmak üzere yaklaşık 500 bin euroluk yatırım gerçekleştiren firma 2023 yılında yapacağı yatırımlarla da kilogram başına su tüketimini 55 litrenin altına düşürmeyi amaçlıyor.

Kilogram başına su tüketimini düşürecek

Suyu bilinçli tüketerek çevreyi korumayı amaçladıklarını söyleyen Arta Tekstil Kurucu Ortağı Arif Nalbant, “Arta Tekstil olarak bir yandan mevcut su tüketimimizi takip ederken diğer yandan dünyadaki yenilikçi anlayışları takip ediyor ve sistemlerimize uyarlamaya çalışıyoruz. Şu anda sektör ortalaması kilogram kumaş başına 75 litre olmasına rağmen, biz ortalama 55 litre kadar kullanıyoruz ancak bunu daha da düşürmeyi hedefliyoruz. Mesela bu yıl için tasarruf konusunda planladığımız pek çok çalışma var. Bunların arasında; sanfor makineleri için su devr-i daim projesi (kullanılan suyun yüzde 95’i geri kazanılacak), rotasyon baskı hatları için su devr-i daim projesi (kullanılan su, 3 kere kullanılarak yüzde 66 kazanç sağlanacak), şablon ve rakle yıkama sistemleri (yüzde 30 kazanç sağlanacak), pad-steam makinesinde su tüketimi ile ilgili iyileştirme çalışması (yüzde 15 kazanç sağlanacak) ve biyo kazan bacasına temiz su yerine atık su kullanılması (bunların sonucunda fabrikanın harcadığı suyun yüzde 8’i geri kazanılmış olacak) gibi çalışmalar bulunuyor.” dedi.

Karbon ayak izini azaltacak

Arta Tekstil yaklaşık 9 milyon dolarlık yatırımla Yozgat’ın Yerköy ilçesinde 110 bin metrekare alan üzerine konuşlandırdığı güneş enerji santrali ile Çorlu Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasının elektrik ihtiyacını yenilenebilir güneş enerjisi ile karşılamayı planlıyor. Yılda 16 milyon kWh’nın üzerinde temiz enerji üretmesi beklenen tesisin ağustos ayında tamamlanarak çalışmaya başlaması planlanıyor. Santralin sürdürülebilirlik çalışmalarına önemli bir katkı sunacağına değinen Nalbant, şunları kaydetti: “Şu ana kadar ısıl enerjimizin yüzde 40’ını yenilenebilir biyokütle ile sağlıyorduk, santralimizin devreye alınmasıyla birlikte elektrik tüketimimizi yüzde 100 oranında yenilenebilir, sıfır karbon salımlı güneş enerjisinden sağlayacağız. Çevresel etkimizi en aza indirmemizde önemli bir adım olacak enerji santralimizde yılda 16 milyon kWh’nın üzerinde bir temiz enerji üreterek tüm fabrikamızın elektrik ihtiyacını karşılamayı planlıyoruz. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasında katkıda bulunacak santralimizde bir yandan yerli panelleri kullanırken, diğer yandan da yaz aylarında oluşan üretim fazlası elektriği şebekeye vereceğiz.”