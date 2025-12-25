Artaş Holding, 3 yeni projesinde satışlara başladı

Gayrimenkul, perakende, turizm, sanayi, enerji ve girişim sermayesi yatırım fonu sektörlerinde çalışmalarını sürdüren Artaş Holding, 3 yeni projesinde satışları başlattı.

Bu kapsamda İstanbul'un merkezi lokasyonu Şişli'de Avrupa Residence Şişli-2, Güneşli lokasyonunda Avrupa Konutları Güneşli ve Anadolu Yakası'nın Yamanevler bölgesinde Avrupa Residence Oryapark projeleri konut alıcılarıyla buluşuyor.

Avrupa Residence Şişli-2

İstanbul Şişli'de hayata geçirilmekte olan Avrupa Residence Şişli-2 projesinin, toplamda 6 konut bloğu, ticari alanları ve özel kreş alanı bulunuyor. 1+1 ile 3+1 arasında değişen konut alternatiflerinin yer aldığı proje, şehrin önemli AVM'lerine, popüler caddelerine ve merkezi noktalarına yakınlığıyla öne çıkıyor. Proje, Mecidiyeköy metrosu ve metrobüse yürüme mesafesinde konumlandırılıyor. Yapılan açıklamaya göre; Mecidiyeköy, Levent, Zincirlikuyu ve Maslak gibi iş merkezlerine ve Beşiktaş İskelesi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşım açısından yakın konumda bulunuyor. Projenin peyzaj alanı, kapalı havuzu, fitness alanı ve yürüyüş alanları bulunuyor.

Avrupa Konutları Güneşli

İstanbul'un gelişen bölgelerinden Güneşli'de inşa edilmekte olan Avrupa Konutları Güneşli projesi, 1+1'den 4+1'e uzanan 1.556 konuttan meydana geliyor. 24 ticari birimin de yer aldığı proje, 72 bin 148 metrekare arsa üzerinde yapılıyor. Proje, 345 bin metrekarelik inşaat alanından meydana geliyor. Projede yansıma havuzuyla çevrili verandalı ve bahçeli konutlar, kapalı yüzme havuzu, spor alanları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanları sunuluyor. Şehrin önemli bağlantı yollarının başında gelen Basın Ekspres Yolu'na ulaşım açısından yakın konumda bulunduğu aktarılan projenin, ayrıca E5 ve TEM'e de ulaşım açısından yakın bir mesafede bulunduğu belirtildi. Eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, ticaret merkezleri ve AVM'lere de yakın bir lokasyonda yer alan projenin, İkitelli-Ataköy metrosuna, Ataköy Marmaray durağına da yakın bir mesafede olduğu belirtildi.

Avrupa Residence Oryapark

Avrupa Residence Oryapark; 1+1'den 2+1'e toplam 317 rezidanstan meydana geliyor. Projenin Yamanevler ve Çakmak metro duraklarına, eğitim kurumlarına, AVM'lere ve sağlık kuruluşları ile ulaşım akslarına yakın bir mesafede yer aldığı aktarıldı. Projenin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 6 kilometre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 7 kilometrelik uzaklıkta inşa edileceği aktarıldı. 22 ve 34 katlı bloklardan meydana gelecek projede bloklara direkt ulaşım sağlayan kapalı otopark seçeneği de konut sahiplerinin kullanımına sunuluyor.

"Şehirlerimizin gelişimine katkı sunan projeler üretmeyi sürdürüyoruz"

Şirket olarak yeni projelerini özel lokasyonlarda satışa sunduklarını ifade eden Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, "Yarım asra yaklaşan tecrübemizle şehirlerimizin gelişimine katkı sunan, yaşam kalitesini yükselten projeler üretmeyi sürdürüyoruz. İstanbul'da Şişli, Güneşli ve Yamanevler bölgelerinde satışa sunduğumuz üç yeni projemiz, Artaş Holding'in kalite, güven ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımının birer yansımasıdır. Her bir projede modern şehir yaşamının ihtiyaçlarını doğru okuyarak, ulaşım kolaylığından sosyal donatılara, mimari konseptten peyzaj yaklaşımına kadar tüm detayları titizlikle planladık. Bulunduğu bölgelerde yeni bir yaşam standardı oluşturacak bu yatırımlar, hem şehir dokusuna hem de ekonomiye ciddi katkılar sağlayacaktır. Aralık ayına özel sunduğumuz ödeme avantajlarının, hem oturum hem de yatırım amaçlı konut alıcılarımız için önemli fırsatlar oluşturacağını düşünüyoruz" dedi.

Çetinsaya, kampanyalar hakkında şunları söyledi: "Aralık ayına özel sunulan kampanya kapsamında Avrupa Residence Şişli-2 projesinde yüzde 30 peşinat ve 18 ay sıfır faizli ödeme seçeneği sunuluyor. Projede yaşam 2027 yılında başlayacak. Avrupa Konutları Güneşli projesinde ise Aralık ayında geçerli olacak kampanyayla yüzde 30 peşinat, 18 ay sıfır faiz ve yüzde 30 teslimde ödeme imkanıyla konut sahibi olunabiliyor. Projede teslimler 2027 yılında gerçekleştirilecek. Avrupa Residence Oryapark projesinde ev almak ya da yatırım yapmak isteyenlere de Aralık ayına özel yüzde 30 peşinat ve 12 ay sıfır faizli ödeme seçeneği sunuluyor. Projede yaşam 2026 yılında başlayacak."