Arteche Türkiye’de yüzde 70 kadın istihdam ediliyor

1984 yılında İstanbul’da kurulan ve düşük-orta gerilim trafo üreticisi olarak faaliyet gösteren Esitaş, 2021 yılında tüm hisselerini İspanya merkezli çokuluslu trafo üreticisi Arteche’ye sattı. 2021'de Esitaş'ın satın alınmasının ardından, Türkiye'deki fabrikasını yeni lokasyonuna taşıyarak üretim kapasitesini ikiye katladığını ve yeni faaliyetlerle genişlediğini belirten Murat Bayram, “Arteche’nin Türkiye’yi stratejik bir konum olarak seçmesinin sebebi Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgelerinde büyümeyi hedeflemesidir” dedi.

Arteche Group dünyanın en büyük üç trafo üreticisi arasında yer alıyor

1946 yılında kurulan Arteche Group'un dünyanın en büyük üç trafo üreticisi arasında yer aldığını söyleyen Murat Bayram, “Arteche, üretimden dağıtıma kadar elektrik sektöründe çerçevelenmiş olup, elektrikli ekipman, bileşenler ve çözümler endüstrisinde uzmanlaşmıştır. Bu çerçevede, firma ölçü ve koruma trafoları pazarında dünya liderlerinin TOP 3'ünde yer almakta olup , yardımcı röleler pazarında 1 numaradır ve özellikle yenilenebilir üretim ve demir yolu sektörü gibi yüksek talep gören ve katma değerli pazarlara yönelik ürünlerin geri kalanında bölgesel liderlik konumunu sürdürmektedir” ifadesini kullandı. “Arteche, elektrik enerjisinin herhangi bir üretim tesisinden son kullanıcıya verimli, kaliteli ve güvenilir bir şekilde iletilmesini ve dağıtılmasını sağlamaya odaklanmıştır “ diyen Bayram, “Şirket, ürünlerinin kalitesini ve verimliliğini artırmak, ürünlerin geliştirilmesinde yenilik yapmak ve müşteriye farklı bir katma değer sunmak amacıyla düzenli olarak Ar-Ge’ye yatırım yapmaktadır. Şu anda ticari dağıtım yeteneklerimizle 175'ten fazla ülkede hizmet vermekteyiz. Avrupa, Amerika ve Asya’da 7 araştırma merkezi, 13 fabrikamız ve dünya çapında 2 bin 800'den fazla çalışanımız bulunmaktadır. Ayrıca Gebze’de bulunan firmamızda 500’ e yakın istihdam sağlıyoruz, yüzde 70’ ini kadınlar oluşturuyor ” şeklinde konuştu.

2027 yılında 60 ila 65 milyon Euro arasında bir ciroya ulaşmayı hedefliyor

Özellikle Orta Gerilim Trafo’larında Türkiye’yi merkez haline getirmek istediklerini belirten Murat Bayram, “Ekonomik şartları düşündüğümüzde uzun vadede büyümeyi hedefliyoruz. Kocaeli Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim faaliyetlerini sürdürüyor, saha ve ofis çalışanı olmak üzere 510 kişiye istihdam sağlıyoruz. Birkaç yıl sonra bölgenin önemli firmalarından biri olacağız” dedi. 2027 yılında 60 ila 65 milyon Euro arasında bir ciroya ulaşmayı hedeflediklerini belirten Murat Bayram, “En yüksek ESG standartlarını karşılamayı, toplam karbon ayak izini yüzde 40 oranında azaltmayı, yönetimin ilk kademelerindeki kadın sayısını yüzde 33 oranında artırmayı ve piyasadaki en iyi yönetim uygulamalarına uyum sağlamak için bir yol haritası oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca, üretimde yaptığımız Ar-Ge çalışmaları, Kocaeli ve merkez ofisteki ekip tarafından başarı ile yönetiliyor” dedi. Elektrik sektörünün gelişiminde, dairesel ve karbonsuzlaştırılmış bir ekonomiye geçişte kilit oyuncu olduklarını vurgulayan Bayram, “SF6 gazsız üretim projemiz ile birlikte , sürdürülebilirlik hedefimize katkı sağlayacak bir diğer önemli projelerimiz de dijital dönüşüm! Bu vizyona hizmet edecek şekilde fabrikamızda yeni bir “Dijital Transformasyon Bölümü” kurarak, dijital dünyaya ayak uydurmak için bir girişim başlattıklarının altını çizdi.