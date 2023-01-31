Arteg, prototip araç üretiminde markalaşıyor

Murat KÜÇÜK

Dünyanın önde gelen Alman ve Japon otomotiv şirketlerinin Türkiye operasyonlarında mühendis olarak görev alan Mehmet Ali Fıçıcı tarafından kurulan Arteg, TOSB’daki tesislerinde birçok otomotiv firmasına hem Ar-Ge hizmeti sunuyor hem de onlar için prototip araç üretiyor. Özellikle karoser geliştirme ve baştan sona prototip üretme konusunda uzmanlaştıklarını söyleyen Mehmet Ali Fıçıcı, “Bugüne kadar Mercedes, İleri Grup, Farplas, Koluman Kögel, BMC, Karsan, Hexagon, Askaynak ve ThyssenKrupp gibi sektörün önemli şirketleri ile çalıştık. Bu firmaların bazılarına özel parçalar üretirken bazılarına da anahtar teslim demo araç ürettik” dedi. Fıçıcı, Ar-Ge ve prototip üretiminin yanı sıra bazı firmalara karoser parçalarının seri üretiminde de destek verdiklerini söyledi.

“Yerli, elektrikli ve ticari aracın 21’inci prototipini yaptık”

Geçtiğimiz yıllarda yurt dışından gelen talep doğrultusunda anahtar teslim prototip otobüs ürettiklerini belirten Fıçıcı, “Endüstriyel tasarımdan prototip üretime kadar projenin tüm aşamalarını biz yaptık. Gerekli onay ve sertifikaları da Rusya’dan aldıktan sonra aracı teslim ettik. Euro 5 motorlu bu araç seri üretim bandına alındı” dedi. Şu an yerli bir firmanın proje aşamasındaki elektrikli aracının prototipini ürettiklerini dile getiren Fıçıcı, “Yakında seri üretimine başlanacak bu araçtan 20 tane üreterek firmaya teslim ettik. Şu an 21’incisini yaptığımız bu araç satışa çıktığında ticari hayata büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.

“Fosil yakıtlı araçların yerini hidrojen yakıtlı alabilir”

Türkiye’nin ticari araç üretiminde güçlü olduğunu ifade eden Mehmet Ali Fıçıcı, “Avrupa’da otobüs üretiminde birinci, hafif ticaride ise ikinci sıradayız. Ülke olarak otomobil segmentine odaklanıyoruz ama ticarideki gücümüzün de farkında olmalıyız” dedi. Elektrikli araçların bir geçiş dönemi olabileceğini savunan Fıçıcı, “Fosil yakıtlı araçların yerini elektrikli değil hidrojen yakıtlı araçlar alabilir. Özellikle ABD ve Avrupa’da, hidrojen yakıtlı ticari araçlar üzerine çok önemli çalışmalar yapılıyor. Türkiye de hidrojen yakıtlı ticari araçlara yoğunlaşarak gelecekte pazarı domine edebilir” tespitinde bulundu.