Artkim Fuarcılık, uluslararası organizasyonlarını yeni dönemde de sürdürecek

Sadece fuar organizasyonu gerçekleştiren bir şirket olmanın ötesinde, sektörlerin uluslararası pazarlara açılmasına, yeni iş birlikleri geliştirmesine ve küresel ticaret ağlarına entegre olmasına katkı sunan Artkim Fuarcılık, geliştirdiği organizasyonlarla Türkiye'nin üretim gücünü dünya ile buluşturmaya devam ediyor.

Artkim Fuarcılık tarafından organize edilen uluslararası fuarların takvimi planlandığı şekilde ilerliyor.

* 11. Turkchem Eurasia 2026 – 25–27 Kasım 2026

* 7. InterDye & Textile Printing Eurasia – 25–27 Kasım 2026

* 1. Turkchem Azerbaijan – 6–8 Nisan 2027

* 8. Cosmetics & Homecare Ingredients 2027 – 9–11 Haziran 2027

* 7. Food & Nutritional Ingredients 2027 – 9–11 Haziran 2027

* 7. Pharmaist 2027 – 9–11 Haziran 2027

* 10. Turkcoat İstanbul – 24–26 Kasım 2027

* 10. Putech Eurasia – 24–26 Kasım 2027

* 8. Surtech Eurasia – 24–26 Kasım 2027

* 9. PaintExpo Eurasia – 24–26 Kasım 2027

* 4. Adhesives & Bonding Eurasia – 24–26 Kasım 2027

ARTKİM'İN GÜCÜNÜN TEMELİNDE GÜVEN VE SÜREKLİLİK VAR

Çeyrek asırlık deneyimle oluşturdukları marka değerinin en önemli güçleri olduğunu belirten Artkim Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güler, "Artkim olarak yıllardır yalnızca fuarlar düzenlemiyoruz; sektörlerin gelişimine katkı sağlayan, uluslararası iş birliklerinin kurulmasına zemin hazırlayan ve Türkiye'nin üretim gücünü dünyaya taşıyan platformlar oluşturuyoruz. Bugün sahip olduğumuz güven, düzenlediğimiz organizasyonların başarısından ve sektör paydaşlarımızla kurduğumuz güçlü ilişkilerden geliyor. Önümüzdeki dönemde de yeni uluslararası projelerle faaliyet alanımızı genişletmeye ve sektörlerimizi dünya ile buluşturmaya devam edeceğiz. Artkim Fuarcılık, güçlü organizasyon altyapısı, uluslararası iş ağı ve sektörlerinden aldığı güvenle önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin en önemli uluslararası fuar organizasyonlarına imza atmayı sürdürecek" açıklamalarında bulundu.

Yıllar içinde büyük emek ve yatırımlarla oluşturdukları marka değerlerinin sektör için önemli bir güven unsuru olduğunu vurgulayan bir kamuoyu açıklaması yayınlayan Artkim Yönetim Kurulu, ilgili metinde ,“Marka isimlerimizin harf dizilimlerini veya ifade biçimlerini değiştirerek benzer organizasyonlar oluşturma çabalarının takdirini sektör paydaşlarımızın sağduyusuna bırakıyoruz. Güven, doğruluk ve etik rekabet ilkelerine aykırı olduğunu değerlendirdiğimiz bu tür girişimlere karşı tüm yasal haklarımızı kararlılıkla koruyacağız. Kamuoyunun yalnızca resmî iletişim kanallarımızdan yapılan açıklamalara itibar etmemesi önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.