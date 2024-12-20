Aryap İnşaat, güvenli ve yenilikçi projelerle büyümeye devam ediyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Özellikle Eskişehir ve Bursa’da yürüttüğü kentsel dönüşüm projeleriyle sektördeki büyümesini sürdüren Aryap İnşaat, yenilikçi yaklaşımıyla özel çözümler sunarak kalite ve güven esasına dayalı yapı projeleri üretiyor. Aryap İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bülbül, geleceğe yönelik sürdürülebilir yapı teknolojileriyle müşterilerine yüksek katma değer sunduklarını ifade etti. Eskişehir ve Bursa’da devam eden projeleriyle bölgenin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirdiklerini belirten Bülbül, " Geçmiş projelerimiz arasında Bilecik Bozüyük’te tamamlanan 3 bin konutun yanı sıra Eskişehir ve çevre illerdeki çeşitli konut projeleri de yer alıyor. Bursa’da kentsel dönüşüm projelerine odaklanarak şehrin modern yüzüne katkıda bulunuyoruz. Eskişehir’de ise çoğunlukla Batıkent bölgesinde projeler gerçekleştirdik. Şu anda şehrin hemen her bölgesinde devam eden projelerimiz var. Kaliteyi öncelik haline getirdiğimiz yapılarla sektörde güvenilir bir isim olmayı sürdürüyoruz.” diye konuştu.

Sektörde kalıcı bir değer yaratmayı hedefliyor

Aryap İnşaat’ın gelecek vizyonunda sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı çözümler bulunduğunu ifade eden Ahmet Bülbül, “Projelerimizde akıllı bina teknolojilerini kullanarak çevreye duyarlı yapılar inşa ediyoruz. Özellikle enerji verimliliği sağlayan sistemlere odaklanıyoruz. Amacımız, bölgede örnek gösterilecek projelere imza atarak sektörde kalıcı bir değer yaratmak. Ayrıca yenilikçi yapı malzemeleri ve yeşil bina standartları ile fark yaratarak, sektörde öne çıkmayı hedefliyoruz” dedi.

Kentsel dönüşüm projelerinde hız ve maliyet avantajının kritik olduğunu vurgulayan Ahmet Bülbül, “Kentsel dönüşüm projelerinde karşılaştığımız en büyük zorluklar bürokratik süreçlerin uzunluğu ve arsa sahipleriyle yaşanan anlaşmazlıklar. Ancak halkın bilinçlendirilmesi ve projelerin uzun vadeli yararlarının anlatılmasıyla bu tür engellerin aşılabileceğine inanıyoruz. Sektördeki ruhsat süreçleri ve imar düzenlemelerinin de hızlandırılması gerekiyor. Eskişehir’de ruhsat süreçlerinin uzun olması projelerimizi geciktiriyor. Bunun yanı sıra, yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm çalışmalarına destek vermesi önemli bir ihtiyaç. Bu engeller aşılırsa, şehir daha modern bir görünüme kavuşabilir” diye konuştu. İnşaat sektöründe hammadde tedariki ve kalifiye iş gücü eksikliğinin de büyümeyi sınırlayan unsurlar arasında olduğuna dikkat çeken Bülbül, yerel üreticilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Sektörde karşılaşılan diğer zorluklar arasında ithal malzemelerde yaşanan maliyet artışları ve tedarik sorunları bulunduğunu sözlerine ekleyen Bülbül, Aryap İnşaat’ın projelerinde yerli üretim ve yerel iş gücüne öncelik vererek bu sorunları aşmaya çalıştığını açıkladı.

Şehrin çehresi kentsel dönüşümle değişecek

Kentsel dönüşüm projeleriyle sektördeki etkinliklerini artırırken, gelecekte daha büyük ölçekli projelerle bölgenin ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçladıklarını belirten Ahmet Bülbül, “Hedeflerimiz arasında akıllı bina çözümlerini yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir yapılarla topluma katma değer sağlamak yer alıyor. Ayrıca kentsel dönüşüm projeleriyle şehrin çehresini yenilemek istiyoruz. Şehirleşmenin daha düzenli olması için tüm süreci titizlikle yönetiyoruz” diye konuştu.