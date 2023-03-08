Arzum, yeni iş birlikleriyle ABD operasyonlarını büyütüyor

Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum, yeni ürünlerini The Inspired Home Show 2023’te görücüye çıkardı. 4-7 Mart 2023 tarihleri arasında Şikago’da gerçekleştirilen fuarda Arzum, yeni ticari iş birliği anlaşmaları yaptı. Arzum, söz konusu iş birlikleriyle ABD pazarındaki operasyonları büyütmeyi planlıyor.

“Yatırım açısından oldukça değerli bir organizasyon oldu”

Fuar katılımı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Arzum Ticaretten Sorumlu Genel Müdürü Serhan Giray, “Beşinci kez katıldığımız The Inspired Home Show’daki standımızda dünyanın birçok ülkesinden gelen ziyaretçileri ağırladık. Sergilediğimiz ürünlerimiz ziyaretçiler ve özellikle satın alım heyetlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yoğun taleple karşılaştığımız ve birçok iş birliği gerçekleştirdiğimiz fuardan oldukça mutluyuz. Fuarda gerçekleştirdiğimiz iş birliklerimiz ve ABD’de kurduğumuz şirketimizin gücüyle pazarın önemli oyuncuları arasında yer almayı hedefliyoruz. The Inspired Home Show 2023’te yer almanın bizim için bir diğer önemli artısı da farklı coğrafyalardaki trendlerin, kullanıcı beklenti, talep ve ihtiyaçlarının okunması ve bu pazarlara yönelik ürünlerin geliştirilmesi. Fuardan aldığımız doneleri ilerleyen dönemlerde pazar odaklı ürünlerin geliştirilmesinde etkin bir şekilde kullanmayı amaçlıyoruz. Bu katkılarıyla fuar bugüne, geleceğe ve global hedeflerimize yatırım açısından oldukça değerli bir organizasyon oldu.” şeklinde konuştu.