Arzum’a yeni İK Direktörü

Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markalarından Arzum, Türkiye ve yurt dışında büyüyen organizasyon yapısıyla birlikte insan kaynakları yatırımlarına da devam ediyor. Bu doğrultuda finans, yapı ve tüketim ürünleri, sağlık, gıda gibi birçok farklı sektörde 20 yılı aşan insan kaynakları deneyimi olan Bilge Çetin, Arzum’un yeni İnsan Kaynakları Direktörü olarak atandı. Eylül ayı ile birlikte göreve gelen Çetin, Arzum’un yurt içi ve yurt dışı tüm insan kaynakları süreçlerinden sorumlu olacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Bölümü mezunu olan Çetin, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İnsan Kaynakları Bölümü’nde tamamladı. Kariyer hayatına, 1999 yılında Yapı Kredi Bankası’nda İnsan Kaynakları Bölümü’nde görevinde başlayan Çetin, 2007 ila 2019 yılları arasında Eczacıbaşı Holding’de Yetenek Yönetimi ve Liderlik Gelişimi Müdürü görevini üstlendi. Çetin, Arzum İnsan Kaynakları Direktörü görevine gelmeden önce 2019 yılından günümüze Eti Gıda’da Yetenek Yönetimi Direktörü olarak çalışıyordu.

TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Yönetim Kurulu Üyesi de olan Çetin’in, ATD Uygulamada Mükemmellik-Entegre Yetenek Yönetimi, Brandon Hall Mükemmellik Ödülleri Entegre Yetenek Yönetimi, Corpu Öğrenmede Mükemmeliyet ve Yenilik Ödülleri Liderlik Programları, Stevie Ödülleri Liderlik Programları kategorilerinde de ödülleri bulunuyor.