Arzum'da üst düzey atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre Arzum, satış organizasyonunu güçlendirme hedefiyle gerçekleştirilen atama kapsamında 1993-2008 arasında Arzum'da çeşitli görevlerde bulunan Yılmaz, yeniden şirket bünyesine katıldı.

Satış direktörlüğü görevini daha önce Arzum’da yürüten Yılmaz, kariyerine 1993'te başladı. FELIX markasında genel müdürlük ve Schafer'da satış direktörlüğü görevlerinde bulunan Yılmaz, bayi ve franchise yapılanmaları, çok kanallı satış sistemlerinin oluşturulması ve satış bütçesi yönetimi gibi alanlarda deneyim kazandı.

Yılmaz'ın, Arzum, Arzum OKKA ve FELIX markalarının satış yapılanmalarının geliştirilmesine ve şirketin pazardaki konumunun güçlendirilmesine katkı sunması bekleniyor.