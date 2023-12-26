Asansör sektörü mesleki eğitimle işçi gücü ihracatını destekleyecek

BARIŞ SEDEF / İSTANBUL

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi – ( METEKIII) kapsamında düzenlenen Elektrik-Elektronik Teknolojisi Asansör Sistemleri İşbaşı eğitimlerinin ikincisi TASİAD organizasyonunda İstanbul’ da gerçekleştirildi. D Kare Test ve Belgelendirme Merkezi, Arkel Elektronik, Mekisan Asansör ve Metroplast Asansör’ ün katkılarıyla düzenlenen ‘İşbaşı Eğitimi’ programında Adana, Antalya, Denizli, Gaziantep, İstanbul, Karaman, Konya, Siirt, Malatya, Mardin, Samsun ve Van illerimizden gelen branş öğretmenlerine ev sahipliği yapıldı.

Eğitim sürecinde gerçekleştirilen ziyarette açıklamalarda bulunan Tüm Asansör Sanayicileri Derneği (TASİAD) Başkanı Yasemin Bulut, mesleki eğitimin durgun bir suya taş atmak gibi olduğunu, atılan her adımın dalga dalga yayılarak hem sektördeki paydaşlara, hem de diğer sektörlere özendirici olduğunun altını çizdi. TASİAD olarak Türkiye genelinde yapılanma hedefiyle yola çıktıklarına dikkat çeken Bulut, “İlki Bursa’ da gerçekleştirilen eğitimlerin İkincisini İstanbul’ da yapıyoruz. Üçüncüsünü, önümüzdeki aylarda asansör konusunda Türkiye’deki önemli üretim merkezleri arasında yer alan Konya’ da yapmayı planlıyoruz” dedi.

“Alınan mesafe bizi bir üst lige taşıyacak”

Bulut, son dönemde Avrupa’da da kalifiye eleman sorunun ciddi bir şekilde artış gösterdiğine vurgu yaparak, “Mesleki eğitimde alacağımız mesafe bizim, Avrupa firmalarıyla olan rekabette de bir üst noktaya taşıyacak. Yaptığımız eğitim çalışmalarıyla sektörün yetişmiş insan kaynağı ihtiyacına cevap vererek, ilerleyen dönemlerde de yurtdışı pazarlara nitelikli iş gücü ihracatını destekleyecektir” diye konuştu. Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması konularında yıllardır çalışmalar yaptıklarını, sektörel STK olarak destek verdikleri METEK projesini asansör sektörü özelinde hayata geçirmiş olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Bulut, mesleki eğitimle ilgili çalışmalarının artarak devam edeceğini ifade etti.

“Bu büyük gelişmeyi, üniversitelere taşıyarak mühendislik tarafıyla desteklemek istiyoruz”

Arkel Ceo’su Cenk Ceylan ise Türkiye’nin asansör ekipmanları üretiminde dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığına vurgu yaparak, “Bu alanda mühendislik biliminin üniversitelerde olmaması bizim büyük bir eksikliğimiz. Mesleki okullarda yapmış olduğumuz bu büyük gelişmeyi, üniversitelere de taşıyarak mühendislik tarafıyla da desteklemek istiyoruz. Asansör kullanıcı gözüyle basit görünse de otomobildeki güvenlik standartları ne ise asansörde de en az o kadar” açıklamalarında bulundu. Asansör sektörünün önemini üniversiteler tarafında daha fazla anlatılması gerektiğini dile getiren Ceylan, “Ülke olarak asansör konusunda önemli bir ihracat potansiyeline sahibiz. Bunu iyi kullanmamız gerekiyor. Bu alanda global markalarda çıkarabiliriz, bunların hepsinin başı ise mesleki eğitimden geçiyor” ifadelerini kullandı.