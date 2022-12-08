ASAŞ 100 milyon Euro yatırımla pres hattı kuracak



ASAŞ Genel Müdürü Derya Hatiboğlu, 100 milyon Euro yatırımla Avrupa'nın en büyük ekstrüzyon pres hattına sahip olacaklarını belirterek, "Ekstrüzyon pres yatırımıyla, ağırlıklı olarak Çin'den ithal edilen büyük profillerin önünü kesmiş olacağız. Bunları ülkemizde üreteceğiz ve Avrupa'ya ihraç edeceğiz. Bu tesis Avrupa'daki en büyük ekstrüzyon presi olacak" dedi.

Hatiboğlu, 2022 senesi için 1 milyar dolar ciro hedefleri olduğuna dikkati çekerek, "Önümüzdeki dönem sürdürülebilirlik hedeflerimize hem uyacağız hem de büyüme trendimize devam edeceğiz. Yatırımlarımız durmadan devam edecek. İhracatı artırmaya, ithalatı azaltmaya ve cari açığa katkıda bulunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vagon gövdesi komple üretilecek

ASAŞ Genel Müdürü Hatiboğlu, 2022 yılında kontratını yaptıkları en önemli yatırımlardan birinin 100 milyon euroyu aşan 15 bin ton pres hattı yatırımı olduğunu ifade ederek, bu hat devreye girdiğinde ASAŞ'ın vagon alüminyum gövdesini komple üretip işleyen 3 tesisten biri olacağının altını çizdi. Tesisin 2025 yılında hayata geçeceğini belirten Hatiboğlu, "15 bin tonluk büyük bir pres yatırımı olacak, burada da ağırlıklı olarak raylı sistemlere yönelik parçalar üreteceğiz. Bu yatırımla birlikte, çok ağırlıklı olarak Çin'den ithal edilen büyük profillerin önünü kesmiş olacağız. Yani bunları ülkemizde üreteceğiz. Aynı zamanda da bu ürünleri Avrupa'ya ihraç edeceğiz. Bu yapacağımız tesis Avrupa'daki en büyük ekstrüzyon presi olacak" ifadelerini kullandı.

Hatiboğlu, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük profil üretimini yapabilecek tesisinin dünyada boyut ve teknoloji olarak ilk 5 tesis arasına gireceğini belirterek, şu bilgileri aktardı: "ASAŞ, bu yatırımla başta raylı sistemler olmak üzere, gemicilik, treyler, özel alaşımlı mühendislik malzemeleri gibi sektörlerin teknik gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak nihai ürüne en yakın şekilde büyük profil üretimi gerçekleştirebilecek. Şirket, 150 MN pres hattı yatırımıyla Avrupa’nın en geniş profil, en büyük dikişli ve dikişsiz boru ve en büyük entegre alüminyum vagon gövde üretebilme kabiliyetine sahip olacak. Bu yatırımla yıllık 25 bin ton alüminyum profil kapasite artışı sağlanacak."

Elektrikli araç gövdesi üretimi

Derya Hatiboğlu, kontratı 2021 yılında yapılan, özellikle elektrikli araçların gövde ve batarya kasası profilleri gibi yapısal profilleri üretecek Avrupa'nın en modern profil üretim hattı olan 45MN Hybrex Pres Üretim Hattı'nın ise 2023 yılının ilk çeyreğinde üretime başlayacağını ifade ederek, "Bu ekstrüzyon presi aynı zamanda, ASAŞ'ın talebiyle özel olarak üretilecek olup, 4 bin 500 ton gücünde hybrex özelliği olan dünyadaki ilk pres olma özelliğine de sahip olacak. Bu hat sadece pres olarak değil billet magazininden otomatik yaşlandırma fırınına kadar içerdiği otomasyon çözümleri ile hem alaşım geliştirmeye hem de yüksek mukavemetli alaşımların üretilmesine hizmet edecek" diye konuştu.