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ASELSAN 10 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

ASELSAN ile insansız hava aracı üreticileri arasında toplam tutarı 10 milyon 343 bin 50 dolar olan satış sözleşmeleri imzalandı.

Haber Merkezi
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ASELSAN 10 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
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ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile insansız hava aracı üreticileri arasında, Asya-Pasifik ve Afrika'da yer alan bazı ülkelerin son kullanımına yönelik elektro-optik faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 10 milyon 343 bin 50 dolar olan satış sözleşmeleri imzalanmıştır" ifadesi kullanıldı.

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