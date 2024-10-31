ASELSAN 10 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile insansız hava aracı üreticileri arasında, Asya-Pasifik ve Afrika'da yer alan bazı ülkelerin son kullanımına yönelik elektro-optik faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 10 milyon 343 bin 50 dolar olan satış sözleşmeleri imzalanmıştır" ifadesi kullanıldı.