Aselsan 154 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı
Aselsan, yurt dışındaki son kullanıcılar için geliştirdiği çeşitli savunma sistemlerinin ihracatına yönelik toplam 153,8 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
Şirketin KAP’a yaptığı açıklamada, anlaşmaların Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri, haberleşme, radar, elektro-optik ve elektronik harp sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatını kapsadığı belirtildi.