  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Aselsan 154 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı
Takip Et

Aselsan 154 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı

Aselsan, yurt dışındaki son kullanıcılara yönelik çeşitli savunma sistemlerinin ihracatına ilişkin 153,8 milyon dolarlık satış sözleşmeleri imzaladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aselsan 154 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı
Takip Et

Aselsan, yurt dışındaki son kullanıcılar için geliştirdiği çeşitli savunma sistemlerinin ihracatına yönelik toplam 153,8 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Şirketin KAP’a yaptığı açıklamada, anlaşmaların Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri, haberleşme, radar, elektro-optik ve elektronik harp sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatını kapsadığı belirtildi.

Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldiPiyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldiEkonomik Veriler

 

Ortaköy'de kumpir ve midye yiyen iki çocuğun ardından anne de hayatını kaybettiOrtaköy'de kumpir ve midye yiyen iki çocuğun ardından anne de hayatını kaybettiGündem

 

Şirket Haberleri
Ömer Koç: Koç Topluluğu’nun vergi payı yüzde 8’e ulaştı
Ömer Koç: Koç Topluluğu’nun vergi payı yüzde 8’e ulaştı
Akbank'tan varlık yönetim şirketlerine kredi satışı
Akbank'tan varlık yönetim şirketlerine kredi satışı
Amazon, New York’ta yaklaşık 700 çalışanı işten çıkarıyor
Amazon, New York’ta yaklaşık 700 çalışanı işten çıkarıyor
Tencent’in net kârı yüzde 19 arttı
Tencent’in net kârı yüzde 19 arttı
Siemens üst üste üçüncü kez rekor kırdı
Siemens üst üste üçüncü kez rekor kırdı
GençBizzTech 2026 başlıyor
GençBizzTech 2026 başlıyor