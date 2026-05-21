Aselsan 470 milyon dolarlık yeni anlaşmaya imza attı

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada yeni sözleşmelere ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Şirketin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapay zekâ destekli Kent Güvenliği Yönetim Sistemlerinin tedarikine yönelik yeni anlaşmalar imzaladığı belirtildi.

Sözleşmelerin toplam büyüklüğünün 469,9 milyon dolar olduğu, teslimatların ise 2026 ile 2029 yılları arasında gerçekleştirileceği kaydedildi.