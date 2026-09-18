ASELSAN 56 milyon dolarlık Güdüm Sistemleri Üretim Merkezi’ni devreye aldı

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ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, artan sipariş hacmini karşılamak ve üretim altyapısını güçlendirmek amacıyla stratejik yatırımların hayata geçirilmeye devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, toplam tutarı 56 milyon ABD doları olan ve 17 bin 865 metrekare kapalı alana sahip Güdüm Sistemleri Üretim Merkezi’nin devreye alındığı bildirildi.

Açıklamada, yeni yatırımla birlikte Güdüm Sistemleri’nin üretiminde robotik ve otomasyon altyapısının güçlendirildiği, teslimat kapasitesi, hız ve kalite kabiliyetinin artırıldığı ifade edildi.