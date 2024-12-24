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ASELSAN, 7 bin metrekarelik elektro-optik tesisi açtı

ASELSAN, 40 milyon dolarlık yatırımla yeni 7 bin metrekarelik elektro-optik tesisi açılışını duyurdu. Açıklamada gelecek 3 yıl içerisinde tesise 30 milyon dolar daha yatırım yapılmasının planlandığı belirtildi.

Haber Merkezi
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ASELSAN, 7 bin metrekarelik elektro-optik tesisi açtı
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ASELSAN, 40 milyon dolarlık yatırımla Elektro-Optik FLIR Üretim Tesisi’ni hayata geçirdi.

7 bin metrekarelik üretim alanıyla Avrupa’nın tek çatı altında en büyük temiz odasına sahip olan tesiste ASELFLIR, TOYGUN ve KARAT ürün aileleri başta olmak üzere hava araçları için elektro-optik sistemler üretilecek.

Açıklamada FLIR üretim tesisine gelecek 3 yıl içerisinde 30 milyon dolar daha yatırım yapılmasının planlandığı belirtildi.

ASELSAN'dan KAP'a yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

"ASELSAN, 40 Milyon Dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Elektro-Optik FLIR Üretim Tesisi ile önemli bir kapasite artışı sağlamıştır.

7 bin metrekarelik üretim alanına sahip bu modern tesis, Avrupa'nın tek çatı altında en büyük temiz odasına sahip olma özelliği ile öne çıkmaktadır.

Artan talebe yanıt vermek amacıyla devreye alınan tesiste, ASELFLIR, TOYGUN ve KARAT ürün aileleri başta olmak üzere hava araçları için geliştirilen elektro-optik sistemlerin üretimi gerçekleştirilecektir.

ASELSAN'da yürütülen aselsaneXt Dönüşüm Programının 5 ana hedefinden birisi seri üretimi artırmaktır. Bu doğrultuda, FLIR üretim tesisine önümüzdeki 3 yıl içinde 30 Milyon Dolar daha yatırım yapılması planlanmaktadır.

Kilogram başına ihracat değeri 20 Bin Doları aşan bu yüksek teknoloji ürünlerinin seri üretimi, ASELSAN'ın küresel rekabet gücünü artıracak, nitelikli istihdamı destekleyecek ve Şirketin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayacaktır."

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