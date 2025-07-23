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ASELSAN, Doğu Avrupa ve Güney Afrika’daki daki varlığını güçlendiriyor

ASELSAN, ihracat odaklı büyüme stratejisi kapsamında Doğu Avrupa ve Balkanlar’daki varlığını güçlendirmek üzere önemli bir anlaşma yaptı. ASELSAN, Doğu Avrupa’da Excalibur şirketi ile iş birliği yapacak. ASELSAN’ın bir başka adımı da Güney Afrika Pamodzi şirketi ile oldu.

Haber Merkezi
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ASELSAN, Doğu Avrupa ve Güney Afrika’daki daki varlığını güçlendiriyor
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IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, ASELSAN’ın Doğu Avrupa ve Balkanlar’daki etkisini artırması bakımından fırsat penceresi açtı. Bu kapsamda IDEF kapsamında Excalibur ile bir ortaklık kurulmasını öngören sözleşme imzalandı.

Söz konusu sözleşme, ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol ve Excalibur International CEO’su Miloš Šivara tarafından imzalandı.
Son yıllarda Ukrayna Savaşı ile birlikte Doğu Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarında büyük artış dikkat çekiyor.

Hedef Doğu Avrupa

Sözleşmeyle ASELSAN’ın Excalibur ile sadece Doğu Avrupa’da değil dünyanın farklı yerlerindeki faaliyet alanlarını kapsayan iş birliğine zemin hazırlaması da bekleniyor.

Kurulması planlanan ortaklıkla ASELSAN ile Excalibur’un kara araçları ve tank modernizasyonu kapsamında iş birliği yapması planlanıyor.

Sözleşme kapsamında uzaktan komutalı silah sistemlerinin üretimini, akıllı tapa ve mühimmat modernizasyonunu ve sınır güvenliği sistemlerinin geliştirilmesini kapsıyor.

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