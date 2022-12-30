Aselsan ile MSB arasında 102.3 milyon dolarlık sözleşme

Aselsan ile MSB arasında TSK'nın ihtiyacı olan askeri ekipman alımı için 102.3 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandı. Konuyla ilgili Aselsan'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında TSK ihtiyacı olan askeri ekipman alım maksadıyla, toplam bedeli 102.255.000,- ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Bu açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan 30.12.2022 tarihli izne istinaden yapılmıştır."