Aselsan ile MSB arasında 102.3 milyon dolarlık sözleşme
Aselsan ile Milli Savunma Bakanlığı arasında TSK'nın ihtiyacı olan askeri ekipman alımı için 102.3 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandı.
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Aselsan ile MSB arasında TSK'nın ihtiyacı olan askeri ekipman alımı için 102.3 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandı. Konuyla ilgili Aselsan'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında TSK ihtiyacı olan askeri ekipman alım maksadıyla, toplam bedeli 102.255.000,- ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Bu açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan 30.12.2022 tarihli izne istinaden yapılmıştır."