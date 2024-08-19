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Aselsan, Tusaş ile 60,3 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

ASELSAN ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) arasında 60 milyon 309 bin dolarlık sözleşme imzalandı.

Haber Merkezi
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Aselsan, Tusaş ile 60,3 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
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ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"ASELSAN ve TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ arasında Hava platformları için aviyonik süit geliştirilmesi, entegrasyonu ve seri üretimi kapsamında toplam 60 milyon 309 bin doları tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025-2028 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir."

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